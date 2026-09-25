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Galatasaray - Barcelona biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Galatasaray
Barcelona
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Galatasaray, 13 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'daki Rams Global Stadyumu'nda Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan sekiz maçta beş galibiyet alan Barcelona, tarihî ikili rekabette üstünlüğü elinde bulunduruyor. Galatasaray'ın Katalan devine karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki tek galibiyeti ise Kasım 1994'te, sahasında aldığı unutulmaz 2-1'lik zaferle geldi.

GOAL, Galatasaray - Barcelona maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Galatasaray - Barcelona maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'daki Rams Global Stadyumu'nda başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Rams Global Stadyumu

Sabah FK - Slavia Prag Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak Sabah FK - Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu standart adımları izleyin:

1. Resmî kulüp gişesi

  • Sabah FK resmî bilet satışı: Sabah FK'nin resmî internet sitesini veya Azerbaycan'ın Bakü kentindeki yerel bilet satış ortaklarını (örneğin iTicket.az) kontrol edin. Ev sahibi kulüp olarak stadyumdaki ev sahibi tribünlerine yönelik birincil satışları onlar yönetir.
  • Slavia Prag deplasman tribünü: Slavia Prag'ı destekliyorsanız, deplasman tribünü biletleri Slavia Prag'ın resmî taraftar kulübü veya üye portalı üzerinden dağıtılır.

Sabah FK - Slavia Prag Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak Sabah FK - Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, kategoriye ve satın alma platformuna göre değişiklik gösterir:

  • Standart / Kategori 4: Resmî satışlar veya erken listeleme giriş seviyelerinde bilet başına yaklaşık 60 € ile 100 € arasında başlar.
  • Kategori 2 ve Kategori 1: Stadyumdaki konuma ve görüş açısına bağlı olarak bilet başına genellikle 150 € ile 350 € arasında değişir.

Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Galatasaray - Barcelona form durumu

Galatasaray, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı, birini kaybetti; bu süreçte dokuz gol atıp altı gol yedi. Son maçında 13 Eylül'de Süper Lig'de Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Bu dönemdeki tek yenilgisi ise 9 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP'ye karşı 3-1'lik skorla geldi. Ondan önce Süper Lig'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 yendi.

Barcelona ise son beş maçının tamamını kazandı; bu seride 21 gol atarken altı gol yedi. Son karşılaşmasında 13 Eylül'de LaLiga'da Levante deplasmanında 4-2 galip geldi. Ondan önce Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-1, LaLiga'da ise Valencia'yı 5-0 mağlup etti. Flick'in takımı, kulvar ya da rakip fark etmeksizin yüksek sayıda gol atma konusunda istikrarlı bir yetenek sergiledi.

GAL

GAL - Form

GOZ
K3-2
IBS
K2-3
SCP
K3-1
KOB
K1-0
TRS
K4-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BAR

BAR - Form

VAL
K0-5
FEY
K5-1
LEV
K2-4
SAN
K7-2
SEV
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
24/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Galatasaray - Barcelona: Son ikili rekabet karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma Mart 2022'de oynandı ve Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray sahasında 2-1 kazandı. Camp Nou'daki rövanş maçı ise 0-0 sona erdi. Bundan önce, iki takım arasında kayda geçen üç karşılaşmanın tamamı 2002-03 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynandı ve Barcelona bu üç maçın tamamını kazandı; buna İstanbul'daki 2-0'lık galibiyet ve Camp Nou'daki 3-1'lik zafer de dahil. Verisetindeki beş karşılaşma genelinde Barcelona dört galibiyet aldı ve taraflar bir kez berabere kaldı; Galatasaray ise henüz galibiyet elde edemedi.

Kafa Kafaya

GalatasarayÇizimBarcelona
0
1
4
Ligi Europa
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
MS
Ligi Europa
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
MS
2Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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