Galatasaray, 13 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'daki Rams Global Stadyumu'nda Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan sekiz maçta beş galibiyet alan Barcelona, tarihî ikili rekabette üstünlüğü elinde bulunduruyor. Galatasaray'ın Katalan devine karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki tek galibiyeti ise Kasım 1994'te, sahasında aldığı unutulmaz 2-1'lik zaferle geldi.

GOAL, Galatasaray - Barcelona maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Galatasaray - Barcelona maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'daki Rams Global Stadyumu'nda başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 13 Eki 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

Sabah FK - Slavia Prag Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak Sabah FK - Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu standart adımları izleyin:

1. Resmî kulüp gişesi

Sabah FK resmî bilet satışı: Sabah FK'nin resmî internet sitesini veya Azerbaycan'ın Bakü kentindeki yerel bilet satış ortaklarını (örneğin iTicket.az) kontrol edin. Ev sahibi kulüp olarak stadyumdaki ev sahibi tribünlerine yönelik birincil satışları onlar yönetir.

Slavia Prag deplasman tribünü: Slavia Prag'ı destekliyorsanız, deplasman tribünü biletleri Slavia Prag'ın resmî taraftar kulübü veya üye portalı üzerinden dağıtılır.

Sabah FK - Slavia Prag Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak Sabah FK - Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, kategoriye ve satın alma platformuna göre değişiklik gösterir:

Standart / Kategori 4: Resmî satışlar veya erken listeleme giriş seviyelerinde bilet başına yaklaşık 60 € ile 100 € arasında başlar.

Kategori 2 ve Kategori 1: Stadyumdaki konuma ve görüş açısına bağlı olarak bilet başına genellikle 150 € ile 350 € arasında değişir.

Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Galatasaray - Barcelona form durumu

Galatasaray, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı, birini kaybetti; bu süreçte dokuz gol atıp altı gol yedi. Son maçında 13 Eylül'de Süper Lig'de Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Bu dönemdeki tek yenilgisi ise 9 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP'ye karşı 3-1'lik skorla geldi. Ondan önce Süper Lig'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 yendi.

Barcelona ise son beş maçının tamamını kazandı; bu seride 21 gol atarken altı gol yedi. Son karşılaşmasında 13 Eylül'de LaLiga'da Levante deplasmanında 4-2 galip geldi. Ondan önce Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-1, LaLiga'da ise Valencia'yı 5-0 mağlup etti. Flick'in takımı, kulvar ya da rakip fark etmeksizin yüksek sayıda gol atma konusunda istikrarlı bir yetenek sergiledi.

Galatasaray - Barcelona: Son ikili rekabet karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma Mart 2022'de oynandı ve Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray sahasında 2-1 kazandı. Camp Nou'daki rövanş maçı ise 0-0 sona erdi. Bundan önce, iki takım arasında kayda geçen üç karşılaşmanın tamamı 2002-03 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynandı ve Barcelona bu üç maçın tamamını kazandı; buna İstanbul'daki 2-0'lık galibiyet ve Camp Nou'daki 3-1'lik zafer de dahil. Verisetindeki beş karşılaşma genelinde Barcelona dört galibiyet aldı ve taraflar bir kez berabere kaldı; Galatasaray ise henüz galibiyet elde edemedi.