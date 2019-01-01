Galatasaray, Avrupa'nın en iyi takımları arasına girdi

UEFA'nın açıkladığı Avrupa'da tüm zamanların en iyi takımları listesinde Real Madrid ilk sırada yer alırken en başarılı Türk takımı Galatasaray oldu.

UEFA tarafından açıklanan tüm zamanların en iyi futbol takımları arasında , 23. sırayı alarak en başarılı Türk takımı unvanını elde etti.

UEFA'nın, 1955-2019 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların başarılarına göre belirlediği listede, zirveye, yerleşti.

İspanya temsilcisi, en çok kupa kazanan, maça çıkan, karşılaşma kazanan ve gol atan ekip unvanlarını da elde ederek tüm zamanların en iyi takımı listesinde rakiplerine açık ara fark attı.

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İkinci sırada temsilcisi 'in yer aldığı listenin ilk üçü arasına adını yazdıran diğer takım ise İspanya'nın ekibi oldu.

En başarılı Türk takımı Galatasaray

En başarılı Avrupa takımları arasına 23. sıradan adını yazdıran Galatasaray, 26 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 175 karşılaşmanın 57'sinden zaferle ayrılırken, 43 maçta berabere kaldı ve 75 müsabakada yenilgi yaşadı. Kalesinde 272 gol gören sarı-kırmızılı takım, rakip ağları 213 kez sarstı ve toplamda 157 puan topladı.

Listede yer alan diğer Türk takımlarından 47'nci, Beşiktaş 55'inci, 116'ncı, Medipol 315'inci, 384'üncü ve 445'inci sırada yer aldı.