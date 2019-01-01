Galatasaray, Avrupa Ligi'ne nasıl gider? Galatasaray Avrupa'da yoluna nasıl devam eder?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl katılır?

2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden ; Paris Saint Germain, ve ile aynı grupta yer alıyor.

Gruptaki ilk maçında ekibi Club Brugge'e konuk olan sarı kırmızılılar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. İkinci maçta kendi evinde PSG'yi ağırlayan Galatasaray, rakibine 1-0 mağlup oldu. A Grubu'nun üçüncü ve dördüncü maçlarında İspanyol dev Real Madrid ile karşılaşan Fatih Terim'in öğrencileri İstanbul'daki maçtan 1-0, İspanya'daki maçtan ise 6-0 yenik ayrıldı.

Galatasaray, 'ne nasıl gider? Galatasaray Avrupa'da yoluna nasıl devam eder?

A Grubu'nda oynadığı dört maçın ardından topladığı 1 puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın son 16'ya yükselme şansı kalmadı.

Sarı kırmızılılar kalan maçlarında önce 26 Kasım Salı günü sahasında Club Brugge ile ardından 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, konuk edeceği Club Brugge'ü mağlup ettiği takdirde rakibinin 2 puan önünde geçecek ve son hafta PSG karşısında alınacak bir mağlubiyette dahi, Belçika ekibinin son hafta Real Madrid'i yenememesi halinde grubu 3. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek. Bu ihtimalde Club Brugge'ün Real Madrid'i yendiği senaryoda ise Galatasaray'ın PSG deplasmanından en az 1 puanla dönmesi gerekecek.

Galatasaray - Club Brugge karşılaşmasından gollü beraberlik sonucunun çıkması halinde ikili averajda avantaj Belçika ekibine geçeceği için son hafta maçlarında Galatasaray'ın PSG'yi mutlaka yenmesi gerekiyor. Öte yandan Club Brugge'ün Real Madrid karşısında puan kaybetmesi, temsilcimizi Avrupa Ligi'ne taşıyacak.

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Club Brugge mücadelesi 0-0 sona ererse son hafta oluşacak puan eşitliği durumunda genel averajda Galatasaray'ın aleyhindeki "2" farkın erimesi için Real Madrid'in Belçika ekibini en az 3 farkla mağlup etmesi gerekiyor.

Sarı kırmızılılar eğer Club Brugge'e yenilirse son hafta öncesi Avrupa macerasını bu sezonluk noktalamak zorunda kalacak.