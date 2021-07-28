Galatasaray, Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda hangi takımla oynayacak?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş karşılaşmasında PSV'ye 2-1 mağlup oldu.
Hollanda temsilcisinin gollerini Madueke ve Van Ginkel kaydederken Galatasaray'ın tek golü de 84. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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Galatasaray, Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda kiminle karşılaşacak?
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu mücadelesinde İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak.
St. Johnstone, geride bıraktığımız sezonda İskoç Kupası'nı ve İskoçya Lig Kupası'nı müzesine götürmüştü.
Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman?
Sarı-kırmızılılar, Saint Johnstone ile ilk maçını 5 Ağustos tarihinde İstanbul'da oynayacak.
Karşılaşmanın rövanşı ise 12 Ağustos tarihinde İskoçya'da oynanacak.
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