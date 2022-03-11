UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmesinde deplasmanda Barcelona ile oynadığı ilk karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Galatasaray'da tur umutları rövanş karşılaşmasına taşınırken, 90 dakika sonunda ilginç bir başarı da sarı-kırmızılı takımın oldu.

Opta'nın paylaştığı bilgiye göre Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamalarından bu yana boy gösteren takımlar içerisinde hiçbir maçta geriye düşmeyen tek takım olmayı başardı.

0 - Bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasından bu yana boy gösteren takımlar arasında hiçbir maçta skor dezavantajı yaşamayan tek ekip Galatasaray. Koz. pic.twitter.com/qOkLWeofjr — OptaCan (@OptaCan) March 10, 2022

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda yer alan Galatasaray, Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile oynadığı altı karşılaşmada 12 puan toplarken, Fatih Terim yönetiminde çıktığı bu maçlara yenilgi yüzü görmemişti.

Ligde istediği skorları alamamasına rağmen Avrupa'daki oyunuyla takdir toplayan sarı-kırmızılı takım, Barcelona maçındaki oyunuyla da alkış topladı.

Pena parladı

Deplasmanda oynadığı son dört Avrupa Kupası maçında da kalesini gole kapayan ve Galatasaray kulüp tarihinin bu alandaki en uzun serisini yaşarken, Avrupa'daki maçlarda sahaya yansıtılan güçlü takım savunması dikkat çekti.

4 - Deplasmanda oynadığı son dört Avrupa kupası maçında gol yemeyen Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. Aslan. pic.twitter.com/jcDlpFiooY — OptaCan (@OptaCan) March 10, 2022

Barcelona karşısında altyapısından yetiştiği kulüp olan Katalan ekibine karşı üst düzey bir performans sergileyen İspanyol kaleci Inaki Pena da belirleyici bir rol oynadı.

17 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmasında Barcelona'yı mağlup etmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak olan Galatasaray, son sekiz takımdan biri olacak.

Daha önce 2000 yılında UEFA Kupası adı altında oynanan turnuvada mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım çeyrek finale kalması halinde bu başarıyı tekrarlama hayalini daha yüksek sesle dile getirebilecek.

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