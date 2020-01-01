Galatasaray, Avrupa kupalarına katılacak mı?

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu altıncı sırada bitiren sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti mi?

, 2019-20 sezonunu altıncı sırada bitirdiği için 2020-21 sezonunda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edememişti.

Ancak CAS, 'a UEFA tarafından verilen 1 yıllık Avrupa kupalarından men cezasını onadı ve bordo-mavili ekibin itirazını reddetti.

Bu gelişmenin ardından Süper Lig'den Avrupa kupalarına giden takımlar değişmiş oldu.

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Galatasaray, Avrupa kupalarına katılacak mı?

Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon UEFA 'ne katılma hakkı kazandı.

Galatasaray, 2020-21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan itibaren dahil olacak.

Aynı kupada mücadele edecek grup aşamasında; ise 3. Eleme Turu'nda turnuvaya katılacak.