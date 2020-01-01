Galatasaray, Avrupa kupalarına katılacak mı?
Yorum()
AA
Galatasaray, 2019-20 sezonunu altıncı sırada bitirdiği için 2020-21 sezonunda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edememişti.
Ancak CAS, Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen 1 yıllık Avrupa kupalarından men cezasını onadı ve bordo-mavili ekibin itirazını reddetti.
Bu gelişmenin ardından Süper Lig'den Avrupa kupalarına giden takımlar değişmiş oldu.
Galatasaray, Avrupa kupalarına katılacak mı?
Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Galatasaray, 2020-21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan itibaren dahil olacak.
Aynı kupada mücadele edecek Sivasspor grup aşamasında; Alanyaspor ise 3. Eleme Turu'nda turnuvaya katılacak.