Galatasaray - Augsburg hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Galatasaray
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Seefeld kasabasında sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya gelecek.
Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda 25 Temmuz Perşembe günü oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.
Galatasaray - Augsburg maçı hangi kanalda?
Galatasaray - Augsburg hazırlık maçı canlı olarak D-Smart 82. kanaldaki Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Sarı kırmızılılar önceki hazırlık mücadelesini yine bir Alman takımı olan RB Leipzig ile yapmıştı. Galatasaray, o mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılmıştı.