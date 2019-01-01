Galatasaray - Augsburg hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya geliyor. Maçın bilgileri haberimizde...

Yeni sezon hazırlıklarını ’nın Seefeld kasabasında sürdüren , hazırlık maçında ile karşı karşıya gelecek.

Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda 25 Temmuz Perşembe günü oynanacak mücadele saatiyle 20.00'de başlayacak.

Galatasaray - Augsburg maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Augsburg hazırlık maçı canlı olarak D-Smart 82. kanaldaki Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sarı kırmızılılar önceki hazırlık mücadelesini yine bir Alman takımı olan ile yapmıştı. Galatasaray, o mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılmıştı.