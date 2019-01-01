Hazırlık Kulüpler

Galatasaray - Augsburg hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray
Galatasaray, hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya geliyor. Maçın bilgileri haberimizde...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Seefeld kasabasında sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda 25 Temmuz Perşembe günü oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

Galatasaray - Augsburg maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Augsburg hazırlık maçı canlı olarak D-Smart 82. kanaldaki Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Sarı kırmızılılar önceki hazırlık mücadelesini yine bir Alman takımı olan RB Leipzig ile yapmıştı. Galatasaray, o mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılmıştı.

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