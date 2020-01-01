Transfer

Galatasaray, Atletico Madrid'den Santiago Arias ile ilgileniyor

Son güncelleme
Yorum()
Getty
Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için Kolombiyalı sağ beki kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Galatasaray için İspanya'dan bir transfer iddiası geldi.

Diario AS' ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Atletico Madrid'in sağ beki Santiago Arias'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

2018 yazında PSV Eindhoven'dan 11 milyon euro karşılığında Atletico'ya transfer olan Arias, bu sezon kulübünde yalnızca 7 La Liga maçına çıkabildi.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Haberde bu yaz takımdan ayrılması beklenen Mariano'nun yerini Arias ile doldurmayı planladığı belirtilen Galatasaray'ın ayrıca adı Real Betis ile anılan Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui ile ilgilendiği de kaydedildi.

    Kapat