Galatasaray, Atletico Madrid'den Santiago Arias ile ilgileniyor
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Galatasaray için İspanya'dan bir transfer iddiası geldi.
Diario AS' ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Atletico Madrid'in sağ beki Santiago Arias'ı transfer etmek istediği iddia edildi.
2018 yazında PSV Eindhoven'dan 11 milyon euro karşılığında Atletico'ya transfer olan Arias, bu sezon kulübünde yalnızca 7 La Liga maçına çıkabildi.
Haberde bu yaz takımdan ayrılması beklenen Mariano'nun yerini Arias ile doldurmayı planladığı belirtilen Galatasaray'ın ayrıca adı Real Betis ile anılan Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui ile ilgilendiği de kaydedildi.