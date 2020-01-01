Galatasaray, Atletico Madrid'den Santiago Arias ile ilgileniyor

Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için Kolombiyalı sağ beki kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

için İspanya'dan bir transfer iddiası geldi.

Diario AS' ın haberine göre, sarı-kırmızılıların 'in sağ beki Santiago Arias'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

2018 yazında Eindhoven'dan 11 milyon euro karşılığında Atletico'ya transfer olan Arias, bu sezon kulübünde yalnızca 7 maçına çıkabildi.

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Haberde bu yaz takımdan ayrılması beklenen Mariano'nun yerini Arias ile doldurmayı planladığı belirtilen Galatasaray'ın ayrıca adı ile anılan Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui ile ilgilendiği de kaydedildi.