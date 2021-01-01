Galatasaray'a Arda Turan için Tahkim Kurulu'ndan ret kararı çıktı

Galatasaray'ın Tahkim Kurulu'na Arda Turan için yaptığı itirazı reddedildi. Tecrübeli futbolcu Kasımpaşa maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Arda Turan'a verdiği iki maçlık cezanın ardından sarı-kırmızılı takımın yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı.

Kuruldan yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.’nin futbolcusu Arda Turan ile ilgili PFDK’nın 10.02.2021 tarihli E.2020-2021/659 – K.2020-2021/830 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Galatasaray A.Ş.’nin futbolcusu Arda Turan’nın, hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe derbisi sonrasında küfürlü tezahüratlarda bulunduğu bir videosu internete düşen tecrübeli oyuncu, hakaret nedeniyle bir maç ceza almıştı. Takımının Alanyaspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçında iki maçlık cezasından ötürü forma giyemeyen Arda, Kasımpaşa maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak.

Arda Turan'ın bu sezonki performansı