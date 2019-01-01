Galatasaray, Andone için Brighton'ı ikna edemedi

Galatasaray, Florin Andone için Brighton'ı ikna edemedi.

'da son maçlarda gösterdiği performansla alkış toplayan Florin Andone'nin sözleşmesine bir detay ortaya çıktı.

Sabah Spor'dan Mehmet Özcan'ın haberine göre kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncuların sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmayı ihmal etmeyen sarı kırmızılı yönetim, Florin Andone için de aynı yöntemi uygulamak istedi.

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Galatasaray'ın 700 bin euro'ya kiraladığı futbolcusu Andone'yi bonservisiyle bırakmaya yanaşmayan & Hove Albion kulübü, oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonu eklenmesine onay vermedi.

Sarı kırmızılılarda bu sezon takıma kiralık olarak gelen futbolculardan Seri'nin 18, Lemina ile Nzonzi'nin 16 ve Emre Mor'un 8 milyon euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor.

Kiralık olarak geldiği Galatasaray'da 5 maçta süre alan Andone 2 kez fleleri havalandırırken mücadeleci oyunuyla da alkış topladı.