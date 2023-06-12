- Galatasaray, Anderson Talisca için teklifini yaptı
- Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 2026'da bitiyor
- Ancak bir formül bulundu
NE OLDU? A Spor'un haberine göre Galatasaray, Anderson Talisca'yı kiralamak için Al Nassr'a teklif yaptı. Sarı-kırmızılılar, kulübüyle sözleşmesi 2026'da sona eren Brezilyalıyı kiralama formülüyle gelecek sezon kadroya katmak istiyorlar.
BÜYÜK RESİM: Al Nassr ile bu sezon toplam 27 maça çıkan Anderson Talisca, 21 gol, 2 asistle oynadı. Suudi Arabistan'da iyi bir performans sergileyen Talisca, Cristiano Ronaldo'nun takıma katılmasından en çok memnuniyet duyan isimlerden biriydi. Portekizli yıldız ile yakın bir arkadaşlık kuran Brezilyalı, kiralık olarak Galatasaray'a transfer olursa Cristiano Ronaldo'nun yanından ayrılmak zorunda kalacak.