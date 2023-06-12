Sarı-kırmızılı ekibin, Beşiktaş'ın eski oyuncusu için Al Nassr'a teklif yaptığı söyleniyor.

Galatasaray, Anderson Talisca için teklifini yaptı

Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 2026'da bitiyor

Ancak bir formül bulundu

NE OLDU? A Spor'un haberine göre Galatasaray, Anderson Talisca'yı kiralamak için Al Nassr'a teklif yaptı. Sarı-kırmızılılar, kulübüyle sözleşmesi 2026'da sona eren Brezilyalıyı kiralama formülüyle gelecek sezon kadroya katmak istiyorlar.

BÜYÜK RESİM: Al Nassr ile bu sezon toplam 27 maça çıkan Anderson Talisca, 21 gol, 2 asistle oynadı. Suudi Arabistan'da iyi bir performans sergileyen Talisca, Cristiano Ronaldo'nun takıma katılmasından en çok memnuniyet duyan isimlerden biriydi. Portekizli yıldız ile yakın bir arkadaşlık kuran Brezilyalı, kiralık olarak Galatasaray'a transfer olursa Cristiano Ronaldo'nun yanından ayrılmak zorunda kalacak.