Galatasaray, Altay maçının ikinci yarısını şut çekemeden bitirdi; 8 sezon sonra ilk kez oluyor

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, düşme hattında bulunan İzmir ekibi Altay'a konuk oldu.

Karşılaşmayı ilk yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun 8. dakikada attığı golle kazanan sarı kırmızılı ekip, ilk yarıdaki oyununu ikinci yarıya taşımadı.

Galatasaray'ın Altay maçındaki 7 şutunun tamamı ilk yarıda gelirken bu şutlardan 5 isabet çıkardı.

Bu durum istatistiklere de yansıdı. Galatasaray, 2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez bir maçın ikinci yarısını şut çekemeden tamamladı.

0 - Galatasaray, Opta'nın detaylı analize başladığı 2014/15 sezonundan bu yana ilk kez bir maçın ikinci yarısını şut çekemeden tamamladı. Issız. pic.twitter.com/jKlw3sYyLl — OptaCan (@OptaCan) April 24, 2022

Torrent'in açıklamaları

Maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Katalan Teknik Direktör, takımının performansından memnun olmadığını dile getirdi.

"3 puan kazandık ama sadece 1 gol atabildik. Hiç memnun değilim. Daha fazla gol atabilirdik. Bütün sezon boyunca takım yaşadığı şeyi yaşadı."

"Maç içinde birçok fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Efektiflik açısından problemimiz var.

"Diğer büyük kulüplerin golcüleri 14-15 gol atıyor. Bizim en çok gol atan oyuncumuz 9 golle Kerem."

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