Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yorum()
AA
Süper Lig'de ilk yarıyı 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi sonrası 27 puanla 7. sırada tamamlayan Galatasaray devre arası çalışmalarını sürdürüyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, Altay ve Adana Demirspor takımıyla hazırlık mücadelesi oynayacak.
Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı kırmızılılar, 10 Ocak Cuma günü Antalya'ya giderek burada İzmir ekibi Altay ile bir hazırlık mücadelesi oynayacak. Galatasaray ile Altay arasındaki karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.
Bu mücadelenin yayınlanacağı kanal ise henüz belli değil.