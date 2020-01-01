Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray devre arası çalışmalarına Altay ve Adana Demirspor ile oynayacağı hazırlık mücadeleriyle devam edecek.

Süper Lig'de ilk yarıyı 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi sonrası 27 puanla 7. sırada tamamlayan devre arası çalışmalarını sürdürüyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, ve takımıyla hazırlık mücadelesi oynayacak.

Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı kırmızılılar, 10 Ocak Cuma günü Antalya'ya giderek burada İzmir ekibi Altay ile bir hazırlık mücadelesi oynayacak. Galatasaray ile Altay arasındaki karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.

Bu mücadelenin yayınlanacağı kanal ise henüz belli değil.