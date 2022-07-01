Sarı-kırmızılılar, Altay'ın genç sol bekini kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kazımcan Karataş'ı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Altay forması ile adından söz ettiren 19 yaşındaki sol bek, sözleşmeyi imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncu için Altay'a 20 milyon TL bonservis bedeli ödeneceğini ve sol bek ile beş sezonluk sözleşme imzalandığını açıkladı.

400 bin TL imza ücreti alan Kazımcan, önümüzdeki beş sezonda sırasıyla 5.3 milyon TL, 6.7 milyon TL, 7.5 milyon TL, 8.5 milyon TL ve 10 milyon TL yıllık ücret kazanacak.

Kazımcan Karataş ne söyledi?

Transferinin ardından kulüp televizyonuna konuşan genç oyuncu, şu yorumu yaptı:

"4 yıldızlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Benim tek isteğim Galatasaray'da oynamaktı.

"Buraya misafir olarak geldiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Eminiz ki bu sene inşallah şampiyon olacağız.

"Umarım bu yol, şampiyonluk yolu olur. Mayıslar bizimdir. Umarım her şey gönlümüzce olur."

Kazımcan Karataş'ın 2021-22 sezonundaki performansı

19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Altay formasıyla tüm kulvarlarda 25 maçta forma giydi.

Kazımcan, söz konusu 25 mücadelede iki asist yaptı.

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