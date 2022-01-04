Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk’ün Covid-19 test sonuçlarının pozitife olduğunu açıkladı

Türk futbolunda Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor.

Katar'da oynanacak Süper Kupa öncesi Beşiktaş; üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi'nin kamp kadrosundan çıkarıldığını açıklamıştı.

Ardından Antalyaspor'da ise GOAL Türkiye'nin edindiği bilgilere göre Erkan Eyibil, Naldo, Fredy ve Haji Wright Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı.

Covid-19 vakalarının rastlandığı son takım ise Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı kulüp; Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Ne söylendi?

Galatasaray resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada;

"Galatasaray Futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idare ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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