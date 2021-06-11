Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferlerini açıkladı

Sarı Kırmızılılar Süper Lig'de top koşturan iki oyuncuya imza attırdı.

Galatasaray, Göztepe'yle sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ile üçer yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sağlık kontrolünden geçen iki futbolcu için Türk Telekom Stadı'nda bir imza töreni düzenlendi.

"Şampiyonluklara kaldığımız yerden devam edeceğiz"

İki oyuncu törenin ardından açıklamalarda bulundu. Aytaç Kara, Galatasaray'a gelerek hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi:

"Tesislere ilk girdiğim andan itibaren hayalimi yaşadığımı hissettim. Çünkü burada olmak benim en büyük hayalimdi."

"Daha ilk dakikadan büyük bir heyecan içindeyim. Bu tip heyecanlar bazen anlatılmıyor. O anlardan birindeyim."

"Galatasaray her zaman şampiyonluğa oynayan büyük bir camiadır. Her sene en büyük hayaller ve hedeflerle yola çıkar."

"Taraftarlarımızla birlikte şampiyonluklara kaldığımız yerden devam edeceğimize yürekten inanıyorum."

"Hagi diye bağırırdık"

Alpaslan ise büyük bir kulübe geldiği için yaşadığı mutluluğu dile getirdi:

"Galatasaray'ın Avrupa'da kupa kazandığı dönemlerde biz 'Hagi, Hagi' diye bağırarak top oynuyorduk."

"Tesisi gezerken fotoğraflarda efsaneleri görmek gurur vericiydi."

"İçim kıpır kıpır, heyecanlıyım. Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum."

Yeni transferlerin karnesi

Futbola Altay altyapısında başlayan Aytaç Kara, 2019'da transfer olduğu Kasımpaşa'da 64 resmi maçta 12 gol, 6 asist ile oynadı.

Belçika doğumlu Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye 2018'de geldi. İzmir kulübünün formasıyla toplam 76 maça çıkan Alpaslan,13 gol kaydetti.

Yeni transferler, Galatasaray'ın 15 Haziran'da Florya'da gerçekleştireceği sezon açılışında takımla birlikte olacak.

Daha fazlası için:

ÖZEL | Cenk Tosun: O maçın ardından ağlayan arkadaşlarımız oldu

EURO 2020'de asla kırılamayacak rekor!

Cristiano Ronaldo, Euro 2020'de yeni rekorlar peşinde