Galatasaray, Alanyaspor'a karşı Türkiye Kupası'nda nasıl tur atlar?

Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 kaybettiği maçın rövanşına çıkıyor. Peki Galatasaray hangi skorlarda turu geçer?

Ziraat Kupası'nda ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadyum'unda saat 20:30'da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Galatasaray ve Alanyaspor arasında geçtiğimiz hafta Bahçeşehir Okulları Stadyum'unda oynanan mücadeleyi 2-0 Alanyaspor'un üstünlüğü ile bitmişti.

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Galatasaray nasıl tur atlar?

Galatasaray'ın 12 Şubat'ta evinde oynayacağı rövanş mücadelesinde Alanyaspor'u en az 3 farklı yenmek zorunda.

Rövanş maçında 90 dakika Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona ererse maç uzatmaya gidecek.

Aytemiz Alanyaspor'un 90 dakika içinde Türk Telekom Arena'da gol bulması, Alanya ekibinin deplasman golü ile avantajlı duruma geçmesini sağlar. Galatasaray'ın 3-1, 4-2, 5-3 gibi gollü 2 farklı galibiyetleri sarı kırmızılılara yetmeyecek. Turu geçen taraf Alanyaspor olacak.

Mücadelenin her türlü beraberlik sonucunda da (0-0, 1-1, 2-2... gibi) Alanyaspor turu geçecek.

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Çeyrek finale nasıl geldiler?

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, ve 'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.