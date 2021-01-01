Galatasaray Alanya deplasmanında topa en az sahip olduğu maçı oynadı

Galatasaray zorlu Alanyaspor deplasmanından üç puanla dönerken, son yıllarda topa en az sahip olduğu 90 dakikayı oynadı.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray zorlu deplasmandan üç puanla ayrılırken 90 dakika sonundaki istatistikler dikkat çekiciydi. Ligin topa sahip olarak oynamak isteyen iki takımın buluşmasında skoru alan taraf Galatasaray olsa da topa sahip olan taraf ev sahibi takım oldu.

Maçı yüzde 28'lik topa sahip olma oranı ve 184 isabetli pasla tamamlayan sarı-kırmızılı takımı, her iki istatistikte de Opta'nın Türkiye'ye giriş yaptığı 2014-2015 sezonundan bu yana en düşük seviyesinde kaldı. Fatih Terim'in takımı sezon başından bu yana oynadığı karşılaşmalarad yüzde 55'lik topa sahip olma oranıyla oynarken, maç başına 397 isabetli pas yapıyordu.

Öte yandan üç puanla ayrıldığı mücadelede kalesine 24 şut çekilen Galatasaray bu sezon kalesine en fazla şut çekilen maçı oynadı. Sarı-kırmızılı takımın bu karşılaşma öncesinde kalesine en fazla şut çekilen mücadeleyse 22 şutla ligin ilk yarısındaki Alanyaspor maçıydı.