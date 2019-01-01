Galatasaray - Akhisarspor maçı Halil Umut Meler'in!

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının hakem kadrosu açıklandı.

Futbol Federasyonu, Süper Kupa mücadelesini Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyurdu.

2018-2019 şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasındaki maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanacak Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.