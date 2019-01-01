Galatasaray - Akhisarspor maçı Halil Umut Meler'in!
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AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa mücadelesini Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyurdu.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasındaki maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanacak Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.