Galatasaray ağır bir yenilgi aldı ve şampiyonluk kutlamalarını ertelemek zorunda kaldı; Talisca Fenerbahçe'ye umut verdi

Galatasaray, Cumartesi günü Türkiye şampiyonluğunu kazanamadı. Samsunspor'u yenmesi yeterli olacaktı, ancak Cim Bom 4-1'lik bir hezimete uğradı. Aynı zamanda Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek Galatasaray ile arasındaki puan farkını dört puana indirdi. Süper Lig'de iki hafta kaldı.

Samsunspor - Galatasaray 4-1

Galatasaray, alt sıralarda yer alan Samsunspor ile oynadığı maça elbette favori olarak çıktı ve Yunus Akgün'ün muhteşem bir lobla 0-1'i yazdırmasıyla bu favori rolünü yerine getiriyor gibi görünüyordu.

Ancak işler hiç de öyle gitmedi ve Galatasaray, 22. dakikada Marius'un çok fazla zaman ve alan bulup Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'i yanlış köşeye göndererek skoru 1-1'e getirmesiyle avantajını kaybetti.

Marius, ikinci yarıda da Cherif Ndiaye'nin 2-1'lik golüne yaptığı asistle büyük katkı sağladı. Güvenç'in elle oynama nedeniyle kırmızı kart görmesi, Cim Bom için sorunları daha da artırdı.

On karşı on bir kalan Galatasaray, zorlu bir son dakikalara girdi; bu bölümde Marius ve Ndiaye bir kez daha kalitelerini göstererek skoru 4-1'e taşıdılar.

Fenerbahçe - Başakşehir 3-1

Geçen hafta Galatasaray'a karşı kaybedilen derbinin ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları pek kalmamış olsa da, Sarı Kanaryalar yapmaları gerekeni yaptı.

Anderson Talisca ve Amine Harit, takımların 1-1'lik skorla devreye girmesini sağladı. İkinci yarıda Fenerbahçe farkı yarattı ve bunu tek bir adama borçluydu: Talisca.

Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun eski forvet partneri, önce sol ayağıyla uzak köşeye sert bir şut göndererek skoru 2-1'e getirdi. Brezilyalı oyuncu, maçın bitimine yirmi dakika kala benzer bir vuruşla 3-1'i kaydederek hat-trick'ini tamamladı.

Fenerbahçe, Konyaspor (deplasman) ve Eyüpspor (ev) ile karşılaşacakken, Galatasaray'ın ise Antalyaspor (ev) ve Kasımpaşa (deplasman) ile maçları bulunuyor.