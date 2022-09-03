Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı: Dursun Özbek açıklama yaptı

Dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Galatasaray Adası'na silahlı saldırı düzenlendi. Dursun Özbek GS TV'ye açıklama yaptı.

Ne yaşandı?

TFF binasına düzenlenen saldırıdan kısa bir süre sonra Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dursun Özbek ne dedi?

GS TV'ye konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, ""Bütün Galatasaraylılara ve bütün Türkiye spor ailesine geçmiş olsun diliyorum. Bundan önce de TFF'ye yapılan saldırı var. Özellikle Türk spor basınında yapılan bazı özensiz haberleri işleri nereye getirebileceği konusuna dikkat çekiyorum." dedi.

Özbek açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Basında lütfen haberleri yaparken dikkatli olalım. Kişilerin demek ki Türk sporuyla sorunu var. Bu şekilde çözmeye çalışıyorlarsa muvaffak olabileceklerini sanmıyorum."

"Basında yapılan haberlerin çok özenli olması lazım. Daha dikkatli olunması gerekiyor. Çok şükür can kaybı olmadı ama olmamış olması, bizim dikkatli haber yapmamızı engellemesin. Herkes dikkatli olsun. Basın da dikkatli olsun."