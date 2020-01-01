Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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AA
Süper Lig'de ilk yarıyı 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi sonrası 27 puanla 7. sırada tamamlayan Galatasaray devre arası çalışmalarını sürdürüyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, Adana Demirspor takımıyla hazırlık mücadelesi oynayacak.
Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı kırmızılılar, 11 Ocak Cumartesi günü Antalya'da Adana Demirspor ile bir hazırlık mücadelesi oynayacak. Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.
Bu mücadelenin yayınlanacağı kanal ise henüz belli değil.