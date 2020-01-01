Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray devre arası çalışmalarına Adana Demirspor ile oynayacağı hazırlık mücadelesiyle devam edecek.

Süper Lig'de ilk yarıyı 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi sonrası 27 puanla 7. sırada tamamlayan devre arası çalışmalarını sürdürüyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, takımıyla hazırlık mücadelesi oynayacak.

Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı kırmızılılar, 11 Ocak Cumartesi günü Antalya'da Adana Demirspor ile bir hazırlık mücadelesi oynayacak. Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.

Bu mücadelenin yayınlanacağı kanal ise henüz belli değil.