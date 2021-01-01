Galatasaray açıkladı | Halil Dervişoğlu sezon sonuna kadar kiralık

Galatasaray, ara transfer döneminin ilk imzasını attırdı ve Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı.

, Halil Dervişoğlu transferini resmiyete döktü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil Dervişoğlu'nun transferi için kulübü Brentford'a herhangi bir ücret ödenmeyeceği, futbolcunun ise 3 milyon lira sabit ücret alacağı belirtildi.

Ümit Milli Takım'da da forma giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu, hücum bölgesinde görev yapıyor.

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Sparta Rotterdam altyapısında yetişen doğumlu oyuncu, bu sezonun ilk yarısını Hollanda Ligi takımı Twente'de kiralık olarak geçirmiş ve oynadığı 9 maçata gol sevinci yaşayamamıştı.