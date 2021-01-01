Galatasaray açıkladı | Halil Dervişoğlu sezon sonuna kadar kiralık
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AA
Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini resmiyete döktü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil Dervişoğlu'nun transferi için kulübü Brentford'a herhangi bir ücret ödenmeyeceği, futbolcunun ise 3 milyon lira sabit ücret alacağı belirtildi.
Ümit Milli Takım'da da forma giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu, hücum bölgesinde görev yapıyor.
Sparta Rotterdam altyapısında yetişen Hollanda doğumlu oyuncu, bu sezonun ilk yarısını Hollanda Ligi takımı Twente'de kiralık olarak geçirmiş ve oynadığı 9 maçata gol sevinci yaşayamamıştı.
📺 Halil İbrahim Dervişoğlu Galatasaray’da!— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 25, 2021
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