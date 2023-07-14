Galatasaray'a 36 yaşındaki yıldızından piyango! Tam 10 milyon euro teklif

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yıldız futbolcusu için Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif aldı.

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan 36 yaşındaki yıldızı Mertens için piyango gibi bir teklif geldi.

Öncelikle alacağı oyunculara yoğunlaşan Galatasaray, listesinin ilk sırasına Manchester United'ın yıldızı Fred'i aldı, ancak Sarı-Kırmızılı ekibin yaptığı ilk teklif Kırmızı Şeytanlar tarafından reddedildi.

Bu transfer çalışmasının ardından Mertens'e yapılan sürpriz teklife yoğunlaşılacak.

Fred'e resmi teklif yapıldı

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Galatasaray'ın Fred için ilk teklifini Manchester United'a ilettiği kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonrası teklifin çok düşük kaldığını düşünen United cephesinin ret cevabı vererek ücretin beklentilerin altında kaldığını belirttiği kaydedildi.

Galatasaray'a sürpriz teklif

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre, Suudi Arabistan'dan Dries Mertens için 10 milyon Euro'luk teklif geldi. Belçikalı yıldıza iki yıllık sözleşme teklif edilirken düşünmek için süre istediği belirtildi.