Galatasaray 7 yıl sonra ilk kez evinde oynadığı ilk maçı kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında Giresunspor ile karşılaştı.
Sarı Kırmızılılar karşılaşmada gol bulamadı ve Giresunspor 77. dakikada Borja Sainz'in golüyle skoru 1-0 yaptı.
Galatasaray gelecek hafta, Ümraniye deplasmanına gidecek. Giresunspor ise kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
İlk kez iç sahada oynadığı ilk maçı kaybetti
Opta'nın verilerine göre Galatasaray 2015/16 sezonundan beri ilk kez iç sahada oynadığı ilk maçını kaybetti.
1 - Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, 2015/16 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunda iç sahada oynadığı ilk maçı kaybetti (1-2 vs Osmanlıspor). Sessiz. pic.twitter.com/6urPiS84Bc— OptaCan (@OptaCan) August 13, 2022
İki isabetli şut
Giresunspor maçında sadece iki isabetli şutu bulunan Galatasaray, Kasım 2018'de oynanan Konyaspor karşılaşmasından bu yana iç sahada en düşük sayıda isabetli şut kaydettiği maçını oynadı.
2 - Giresunspor maçını iki isabetli şut çekerek tamamlayan Galatasaray, Kasım 2018'den (2 vs Konyaspor) bu yana iç sahada en düşük sayıda kaldığı Süper Lig karşılaşmasını oynadı. Pasif. pic.twitter.com/sr6CgDU7pV— OptaCan (@OptaCan) August 13, 2022
Gole sebep olan hata
Verilere göre 2020/21 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım Galatasaray.
Bugün Abdülherim Bardakçı'nın yaptığı hata Giresunspor karşısında Sarı Kırmızılı ekibi zor duruma sokarak skorun 1-0 olmasına yol açmıştı.
17 - 2020/21'den bu yana Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım Galatasaray (17). Saçbaş. pic.twitter.com/7ZlWMy7727— OptaCan (@OptaCan) August 13, 2022
Sainz'den ilk iki maçta da gol
Giresunspor'un golünü kaydeden Borja Sainz ise, Giresunspor'un Süper Lig'e döndüğü 2020/21 sezonundan itibaren Giresunspor formasıyla ligdeki ilk iki maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.
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2 - Borja Sainz, Giresunspor'un Süper Lig'e döndüğü 2020/21'den bu yana yeşil-beyazlı takımın formasıyla ligdeki ilk iki maçında da gol atan ilk oyuncu oldu. Atom. pic.twitter.com/pGGCPDNC2r— OptaCan (@OptaCan) August 13, 2022