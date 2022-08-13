Galatasaray 7 yıl sonra ilk kez evinde oynadığı ilk maçı kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında evinde ağırladığı Giresunspor karşısında 1-0 yenildi.

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında Giresunspor ile karşılaştı.

Sarı Kırmızılılar karşılaşmada gol bulamadı ve Giresunspor 77. dakikada Borja Sainz'in golüyle skoru 1-0 yaptı.

Galatasaray gelecek hafta, Ümraniye deplasmanına gidecek. Giresunspor ise kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

İlk kez iç sahada oynadığı ilk maçı kaybetti

Opta'nın verilerine göre Galatasaray 2015/16 sezonundan beri ilk kez iç sahada oynadığı ilk maçını kaybetti.

İki isabetli şut

Giresunspor maçında sadece iki isabetli şutu bulunan Galatasaray, Kasım 2018'de oynanan Konyaspor karşılaşmasından bu yana iç sahada en düşük sayıda isabetli şut kaydettiği maçını oynadı.

Gole sebep olan hata

Verilere göre 2020/21 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım Galatasaray.

Bugün Abdülherim Bardakçı'nın yaptığı hata Giresunspor karşısında Sarı Kırmızılı ekibi zor duruma sokarak skorun 1-0 olmasına yol açmıştı.

Sainz'den ilk iki maçta da gol

Giresunspor'un golünü kaydeden Borja Sainz ise, Giresunspor'un Süper Lig'e döndüğü 2020/21 sezonundan itibaren Giresunspor formasıyla ligdeki ilk iki maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.