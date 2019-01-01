Galatasaray 5 yıldır Fenerbahçe'yi yenemiyor
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, rakibi karşısında yine zorlandı.
Sarı-kırmızılı takım, tarihi rekabet içinde olduğu Fenerbahçe'yi 5 yıldır yenememenin sıkıntısını yaşıyor.
Galatasaray, Süper Lig'de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 10 karşılaşmada rakibine üstünlük kuramadı.
Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 10 maçtan 3'ünü yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 7 kez berabere kalan Galatasaray, son 10 Fenerbahçe derbisinden 7 puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılı ekibin son 10 Fenerbahçe derbisindeki kaybı 23 puana ulaştı.
Rakibinin savunmasını yine aşamadı
Galatasaray, son 10 derbi mücadelesinde Fenerbahçe savunmasını aşmakta zorlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 10 maçın sadece 3'ünde gol atabildi. 2015-2016'da rakibiyle 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından 5 derbi mücadelesini gol atamadan tamamlayan Galatasaray, geçen sezonki 2-2 ve 1-1'lik beraberliklerle bu sıkıntıyı gidermişti. Galatasaray, bu sezonki ilk Fenerbahçe derbisini ise 0-0 berabere tamamladı.
Fenerbahçe'ye bu 10 karşılaşmada 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.
Son 10 maç
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2019-2020
|Galatasaray - Fenerbahçe
|0-0
|2018-2019
|Fenerbahçe - Galatasaray
|1-1
|2018-2019
|Galatasaray - Fenerbahçe
|2-2
|2017-2018
|Fenerbahçe - Galatasaray
|0-0
|2017-2018
|Galatasaray - Fenerbahçe
|0-0
|2016-2017
|Galatasaray - Fenerbahçe
|0-1
|2016-2017
|Fenerbahçe - Galatasaray
|2-0
|2015-2016
|Galatasaray - Fenerbahçe
|0-0
|2015-2016
|Fenerbahçe - Galatasaray
|1-1
|2014-2015
|Fenerbahçe - Galatasaray
|1-0