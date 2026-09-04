Galatasaray 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Süper Lig haberleri ve daha fazlası

Galatasaray geçen sezon Süper Lig şampiyonluğunu üst üste dördüncü kez kazandı; bunu daha önce 1997-2000 yılları arasında da başarmıştı. Okan Buruk'un İstanbul ekibi şimdi üst üste beşinci şampiyonluğunu alarak rekor kırmayı hedefliyor. Onları bugün sahada izlemek için bilet satın alabilirsiniz.

Aslanlar, bu sezon kendi şampiyonluk serisini kırmayı hedeflemenin yanı sıra toplam 28 şampiyonlukla tüm zamanların Türkiye ligi sıralamasında Fenerbahçe'ye ortak olabilir. Galatasaray ayrıca Avrupa sahnesinde attığı sağlam temellerin üzerine koymak isteyecek. Geçen sezon son 16 turuna yükselmek için Juventus'u eleyerek bunu dikkat çekici şekilde başarmıştı.

Victor Osimhen, Galatasaray'ın en büyük hücum tehdidi olmayı sürdürüyor. Yaz aylarında FIFA Dünya Kupası'nda forma giyme fırsatını kaçıran Nijeryalı yıldız santrfor, sahalara dönmek için sabırsızlanacak. Son iki sezonda Süper Lig'de 41 gol attı. Osimhen'e yaz döneminin ses getiren transferleri Rafael Leão, Aleksey Batrakov, Deniz Gül ve Leroy Sané önemli destek verecek.

Biletlerin nereden satın alınabileceği, ne kadar tuttuğu ve daha fazlası dahil olmak üzere Galatasaray maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini GOAL sizin için derledi.

Yaklaşan Galatasaray maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler 9 Eylül Çarşamba (20.00) Şampiyonlar Ligi: Sporting CP - Galatasaray José Alvalade Stadyumu (Lizbon) Biletler 13 Eylül Pazar (20.00) Süper Lig: Galatasaray - Kocaelispor RAMS Park (İstanbul)

Biletler 19 Eylül Cumartesi (20.00) Süper Lig: Trabzonspor - Galatasaray Şenol Güneş Spor Kompleksi (Trabzon) Biletler 9 Ekim Cuma (18.00) Süper Lig: Galatasaray - Kasımpaşa RAMS Park (İstanbul) Biletler 13 Ekim Salı (22.00) Şampiyonlar Ligi: Galatasaray - Barcelona RAMS Park (İstanbul) Biletler 17 Ekim Cumartesi (18.00) Süper Lig: Gençlerbirliği - Galatasaray Eryaman Stadyumu (Ankara) Biletler 21 Ekim Çarşamba (18.45) Şampiyonlar Ligi: LOSC Lille - Galatasaray Stade Pierre Mauroy (Villeneuve-d'Ascq) Daha sonra açıklanacak 25 Ekim Pazar (18.00) Süper Lig: Galatasaray - Fenerbahçe RAMS Park (İstanbul) Biletler 30 Ekim Cuma (18.45) Süper Lig: Konyaspor - Galatasaray Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu (Konya) Biletler

Galatasaray bileti nasıl alınır?

Resmi Galatasaray biletleri, Türkiye'nin merkezi biletleme platformu Passo üzerinden satın alınabilir ve genellikle her maç gününden 3-5 gün önce satışa çıkar. Satışlar kulüp üyeleri, premium kart sahipleri ve son olarak genel kamuoyu için kademeli öncelik pencereleriyle açılır, ancak yüksek talep gören maçlar nadiren genel satışa ulaşır.

Bilet satın almak için taraftarların, Türkiye'deki spor yasaları nedeniyle zorunlu olan taraftar kimlik kartına önce kayıt yaptırması gerekir. Kayıt için Passo Taraftar internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden online başvuru yapabilirsiniz. Ancak uluslararası ziyaretçilerin pasaport bilgilerine, bir telefon numarasına ve dijital bir fotoğrafa ihtiyacı olacaktır.

Fiziksel kartı beklerken dijital erişim sağlamak için Passo mobil uygulamasının e-bilet QR tarama işlevini kullanabilirsiniz.

Buna ek olarak taraftarlar, Galatasaray maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri olup, son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Galatasaray biletleri ne kadar?

RAMS Park'taki normal Galatasaray Süper Lig maçları için resmi bilet fiyatları genellikle 1.500-8.000 TL+ (€30-€150+) aralığındadır, ancak premium VIP yerler, yüksek profilli İstanbul derbileri (Fenerbahçe veya Beşiktaş'a karşı) ve büyük Şampiyonlar Ligi gecelerinde 15.000-30.000 TL+ (€100-€350+) seviyesine çıkabilir.

Fiyatlar, RAMS Park'ta seçtiğiniz tribün ve kategoriye göre farklılık gösterir:

Kuzey ve Güney tribünleri (Kuzey & Güney) : Kalelerin arkası; alt ve üst katlar. En gürültülü taraftarların bulunduğu bölüm. Normal maç biletleri yaklaşık 700-1.200 TL, derbi/Avrupa maçlarında ise 3.000 TL'ye kadar çıkar.

Köşe ve kanat bölümleri : Kale arkalarını taç çizgilerine bağlayan köşe kıvrımları. Normal maç biletleri yaklaşık 1.300-2.000 TL, derbi/Avrupa maçlarında ise 5.500 TL'ye kadar çıkar.

Doğu tribünü (Doğu) : Mükemmel birinci sınıf görüş sunan ana yan tribün oturma alanı. Normal maç biletleri yaklaşık 2.500-4.500 TL, derbi/Avrupa maçlarında ise 10.000 TL'ye kadar çıkar.

Batı tribünü / VIP localar (Batı) : Premium ağırlama alanları ve lüks suitler içeren ana tribün. Normal maç biletleri/paketleri yaklaşık 7.000-12.000 TL, derbi/Avrupa maçlarında ise 30.000 TL+ seviyesine kadar çıkar.

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını veya güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

RAMS Park hakkında bilmeniz gereken her şey

RAMS Park, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Sarıyer ilçesinin Seyrantepe semtinde yer alan dünya standartlarında bir futbol stadyumudur. 2011'de açıldığından bu yana Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır ve kapasitesi 53.978'dir.

Galatasaray'ın önceki stadı Ali Sami Yen Stadyumu, 60 yılı aşkın süre kullanıldı ve inanılmaz derecede yoğun atmosferiyle tanınıyordu; görünüşe göre yıkılmanın eşiğindeydi ve kullanımda kalması halinde büyük bir stat felaketi yaşanabilirdi.

RAMS Park'ta oynanan unutulmaz maçlar:

Gürültü rekoru : 2011'de, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı ateşli derbide, stadın tutkulu taraftarları bir spor stadyumundaki en yüksek taraftar uğultusu için Guinness Dünya Rekoru kırdı ve inanılmaz bir şekilde 131,76 desibele ulaştı; bu, kalkış yapan bir jet motorundan daha yüksekti!

Şampiyonlar Ligi geceleri : Stat, Real Madrid, Barcelona ve Manchester United gibi kıta devlerine karşı muhteşem Avrupa gecelerine ev sahipliği yaptı. Bu gecelere, ana taraftar grubu ultrAslan tarafından hazırlanan ve stadyumun tamamını kaplayan devasa, nefes kesici koreografiler damga vurdu.

Güneş enerjisi rekoru: Stadın çatısında 10.000'den fazla güneş paneli bulunuyor. Bu sistem 4,2 megavat elektrik üreterek, bir spor stadyumu çatısından elde edilen en güçlü güneş enerjisi çıktısı için bir başka Guinness Dünya Rekoru kazandırdı.

Galatasaray rekorları ve istatistikleri

1905 yılında kurulan Galatasaray (Galatasaray Spor Kulübü), Türkiye futbol tarihinin en çok kupa kazanan kulübüdür ve ülkede büyük Avrupa kupaları kazanmış tek takımdır.

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

Türkiye Ligi şampiyonlukları : 27 şampiyonluk

Türkiye Kupası : 19 şampiyonluk

UEFA Kupası : 1 şampiyonluk

UEFA Süper Kupası : 1 şampiyonluk

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Bülent Korkmaz (590), Fernando Muslera (551)

En fazla gol atanlar: Metin Oktay (538), Hakan Şükür (291)

2000 UEFA Kupası zaferi

Galatasaray, Kopenhag'daki finalde Arsenal'i penaltılarla yenerek inanılmaz ve yenilgisiz Avrupa serisini tamamladı. Böylece büyük bir Avrupa kupasını kazanan ilk ve tek Türk takımı oldu.

Dört kupa

Efsanevi teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Galatasaray, 1999-2000 sezonunda unutulmaz şekilde dört kupa kaldırdı: Türkiye Süper Ligi, Türkiye Kupası, UEFA Kupası ve daha sonra UEFA Süper Kupası.







