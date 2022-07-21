Galatasaray 2022-23 sezonu yaz transfer döneminde hangi futbolcuları transfer etti?
Galatasaray, hocası Okan Buruk yönetiminde yeni sezon antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürürken kadroda da büyük bir değişim yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, her sezon olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğu hedeflerken, bu hedef doğrultusunda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirdi ve bazı isimlerle yollar ayrıldı.
GOAL Türkiye, Galatasaray'ın 2022-23 sezonundaki kadro yapılanması hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceliyor.
Galatasaray'a gelenler
Oyuncu
Ülkesi
Eski Takımı
Bonservis
|Sergio Oliveira
Portekiz
Porto
3 milyon euro
Abdülkerim Bardakcı
Türkiye
Konyaspor
2.8 milyon euro
Kazımcan Karataş
Türkiye
|Altay
20 milyon TL
Haris Seferovic
|İsviçre
|Benfica
1 milyon euro
Galatasaray'dan gidenler
Oyuncu
Ülkesi
Yeni Takımı
Bonservis
Marcao
Brezilya
|Sevilla
|12 milyon euro
|Valentine Ozornwafor
Nijerya
|RSC Charleroi
100 bin euro
Bartuğ Elmaz
|Türkiye
|Marsilya B
|Bedelsiz
Ali Yavuz Kol
|Türkiye
|Adana Demir
|Kiralık
Mbaye Diagne
|Senegal
Karagümrük
Bedelsiz
Alpaslan Öztürk
|Türkiye
|Eyüpspor
|Kiralık
Erkan Süer
|Türkiye
|İskenderunspor
Bedelsiz