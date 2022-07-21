Galatasaray 2022-23 sezonu yaz transfer döneminde hangi futbolcuları transfer etti?

Sarı-kırmızılı ekibin transferlerine ve takımdan ayrılan oyunculara göz atalım.

Galatasaray, hocası Okan Buruk yönetiminde yeni sezon antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürürken kadroda da büyük bir değişim yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, her sezon olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğu hedeflerken, bu hedef doğrultusunda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirdi ve bazı isimlerle yollar ayrıldı.

GOAL Türkiye, Galatasaray'ın 2022-23 sezonundaki kadro yapılanması hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceliyor.

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Galatasaray'a gelenler

Oyuncu Ülkesi Eski Takımı Bonservis Sergio Oliveira Portekiz Porto 3 milyon euro Abdülkerim Bardakcı Türkiye Konyaspor 2.8 milyon euro Kazımcan Karataş Türkiye Altay 20 milyon TL Haris Seferovic İsviçre Benfica 1 milyon euro

Galatasaray'dan gidenler