Galatasaray 2022-23 sezonu yaz transfer döneminde hangi futbolcuları transfer etti?

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Sergio Oliveira, Galatasaraygalatasaray.org
GalatasaraySüper Lig

Sarı-kırmızılı ekibin transferlerine ve takımdan ayrılan oyunculara göz atalım.

Galatasaray, hocası Okan Buruk yönetiminde yeni sezon antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürürken kadroda da büyük bir değişim yaşanıyor. 

Sarı-kırmızılı ekip, her sezon olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğu hedeflerken, bu hedef doğrultusunda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirdi ve bazı isimlerle yollar ayrıldı.

GOAL Türkiye, Galatasaray'ın 2022-23 sezonundaki kadro yapılanması hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceliyor.

Haberin devamı aşağıda

 

Galatasaray'a gelenler 

 

Oyuncu

Ülkesi

Eski Takımı

Bonservis

Sergio Oliveira

Portekiz

Porto

3 milyon euro

Abdülkerim Bardakcı

Türkiye

Konyaspor

2.8 milyon euro

Kazımcan Karataş

Türkiye

Altay

20 milyon TL

Haris Seferovic

İsviçre Benfica

1 milyon euro

 

 

Galatasaray'dan gidenler

 

Oyuncu

Ülkesi

Yeni Takımı

Bonservis

Marcao

Brezilya

Sevilla 12 milyon euro
Valentine Ozornwafor

Nijerya

RSC Charleroi

100 bin euro

Bartuğ Elmaz

Türkiye Marsilya B Bedelsiz

Ali Yavuz Kol

Türkiye Adana Demir Kiralık

Mbaye Diagne

Senegal

Karagümrük

Bedelsiz

Alpaslan Öztürk

Türkiye Eyüpspor Kiralık

Erkan Süer

Türkiye İskenderunspor

Bedelsiz

 

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