Sarı-kırmızılılar, iç sahada Nike'ın öncülüğünde yine parçalı formayla sahada olacak.

Galatasaray, yeni sezon giyeceği iç saha formasını tanıttı ve satışa çıkardı.

Nike ile anlaşmasını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, aynı zamanda forma sponsoru olan SIXT rent a car firması ile de yoluna devam ediyor.

Aslan, iç sahada bu sezon yine en popüler olan 'parçalı' forması ile sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın 2022-23 sezonu iç saha formasının çıkış tarihi

Sarı-kırmızılı kulüp, 17 Haziran Cuma günü yaptığı paylaşımla yeni sezon formalarını ilk kez görücüye çıkardı.

Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada parçalı formanın görselleri, "Ali Sami Yen’de gittiğin o ilk maçla, sesini kısan tüm marşlarla, kazanılan her yıldızla, birlikte büyüyen kocaman bir aslan ailesi! Hep birlikte yeni sezonda, yeni hayallere doğru bir kez daha; #BirlikteKükre Galatasaray 2022/23 İç Saha forması şimdi satışta" notuyla paylaşıldı.

Ali Sami Yen’de gittiğin o ilk maçla, sesini kısan tüm marşlarla, kazanılan her yıldızla, birlikte büyüyen kocaman bir aslan ailesi!



Hep birlikte yeni sezonda, yeni hayallere doğru bir kez daha; #BirlikteKükre



Galatasaray 2022/23 İç Saha forması şimdi satışta. pic.twitter.com/W1X2BTZrxI — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 17, 2022

Forma, geçen sezonki yatay çizgilerin aksine bu kez düz çizgi ile ikiye bölünmüş. Ayrıca yakada siyah bir bölge oluşturulmuş.

Galatasaray'ın 2022-23 sezonu dış saha formasının çıkış tarihi

Kulüp, henüz yeni sezonda deplasmanda giyeceği formanın duyurusunu yapmadı.

Galatasaray'ın 2022-23 sezonu dış saha formasının çıkış tarihi

Sarı-kırmızılılar, 2022-23 sezonunda giyeceği alternatif formanın tanıtımını henüz yapmadı.

Formalar ne kadara mal olacak ve nereden satın alınacak?

Galatasaray, yeni sezon iç saha formasını internette satışa sundu. Parçalı forma, 799.90 TL ile piyasaya sürüldü.

Taraftarlar, GS Store mağazalarından, gsstore.org'dan veya Nike'ın mağazaları ile resmî internet sitesinden formaları satın alabilecekler.