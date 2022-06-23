Galatasaray 2022-23 sezon öncesi: Tur, fikstür, sonuçlar, biletler ve bilmeniz gereken her şey

Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçını 16 Temmuz'da oynayacak.

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak yeni sezonda eski başarılı günlerine dönmeyi düşünen Galatasaray’da yapılan seçim sonrasında Dursun Özbek başkanlığa seçilmişti.

Sarı kırmızılılar teknik direktör konusunda Okan Buruk’la anlaştı. Okan Buruk’la imzaların

atılmasından sonra hazırlıklar, kamp, transferler ve hazırlık maçları merak konusu olmuş durumda.

GOAL Türkiye olarak yeni sezon hazırlıklarında Galatasaray’a dair bilmeniz gereken her şeyi derledik.

Galatasaray 2022-23 sezonu öncesi maçları ve sonuçları

Tarih Fikstür Saat Yer 16 Temmuz Cumartesi Galatasaray - Paksi Henüz belli değil Henüz belli değil 27 Temmuz Çarşamba Galatasaray - Salernitana Henüz belli değil Henüz belli değil

Yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk önderliğinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayacak olan

sarı-kırmızılılarda hazırlıkların ikinci aşaması için Avusturya’nın Tirol bölgesinde kamp yapılması

gündemde.

İlk hazırlık karşılaşmasını Macaristan temsilcisi Paksi ile Florya’da oynamayı hedefleyen Cimbom, 16

Temmuz cumartesi günü için kulüple anlaşmış durumda.

Henüz kesinleşmemekle birlikte İtalyan temsilcisi Salernitana ile de hazırlık maçı oynaması beklenen

Galatasaray, yüksek ihtimalle bu karşılaşmayı 27 Temmuz çarşamba günü oynayacak.