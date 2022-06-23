Galatasaray 2022-23 sezon öncesi: Tur, fikstür, sonuçlar, biletler ve bilmeniz gereken her şey
Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak yeni sezonda eski başarılı günlerine dönmeyi düşünen Galatasaray’da yapılan seçim sonrasında Dursun Özbek başkanlığa seçilmişti.
Sarı kırmızılılar teknik direktör konusunda Okan Buruk’la anlaştı. Okan Buruk’la imzaların
atılmasından sonra hazırlıklar, kamp, transferler ve hazırlık maçları merak konusu olmuş durumda.
Editörün Seçtikleri
GOAL Türkiye olarak yeni sezon hazırlıklarında Galatasaray’a dair bilmeniz gereken her şeyi derledik.
Galatasaray 2022-23 sezonu öncesi maçları ve sonuçları
Tarih
Fikstür
Saat
Yer
16 Temmuz Cumartesi
Galatasaray - Paksi
Henüz belli değil
Henüz belli değil
27 Temmuz Çarşamba
Galatasaray - Salernitana
Henüz belli değil
Henüz belli değil
Yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk önderliğinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayacak olan
sarı-kırmızılılarda hazırlıkların ikinci aşaması için Avusturya’nın Tirol bölgesinde kamp yapılması
gündemde.
İlk hazırlık karşılaşmasını Macaristan temsilcisi Paksi ile Florya’da oynamayı hedefleyen Cimbom, 16
Temmuz cumartesi günü için kulüple anlaşmış durumda.
Henüz kesinleşmemekle birlikte İtalyan temsilcisi Salernitana ile de hazırlık maçı oynaması beklenen
Galatasaray, yüksek ihtimalle bu karşılaşmayı 27 Temmuz çarşamba günü oynayacak.Daha fazlası için