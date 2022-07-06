Galatasaray 2022-23 fikstürü: Süper Lig programı, önemli tarihler, detaylar
Süper Lig'de 2022-23 sezonunun fikstürü belli oldu. Yeni sezona deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşarak başlayacak olan Galatasaray, 9. ve 28. haftaları BAY geçecek.
Sarı kırmızılılar, ligi deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçıyla tamamlayacak.
Süper Lig 2022-23 sezonu 5 Ağustos tarihinde başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.
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Geçtiğimiz sezon ligi 14. sırada tamamlayarak yeni sezonda şampiyonluğu tek hedef olarak gören Galatasaray, sezon öncesinde eski futbolcusu ve deneyimli teknik adam Okan Buruk'la anlaşmıştı.
Okan Buruk'la yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda hedef eksik bölgelere takviyeler gerçekleştirerek geçen sezonki oyun eksikliklerini kapatmak.
GOAL Türkiye olarak Galatasaray'ın 2022-23 Süper Lig programını, önemli tarihleri ve detayları
hazırladık.
Galatasaray'ın 2022-23 fikstürü
1. hafta
Antalyaspor - Galatasaray
2. hafta
Galatasaray - Giresunspor
3. hafta
Ümraniyespor - Galatasaray
4. hafta
Trabzonspor - Galatasaray
5. hafta
Galatasaray - Gaziantep FK
6. hafta
Kasımpaşa - Galatasaray
7. hafta
Galatasaray - Konyaspor
8. hafta
Adana Demirspor - Galatasaray
9. hafta
BAY
10. hafta
Kayserispor - Galatasaray
11. hafta
Galatasaray - Alanyaspor
12. hafta
Fatih Karagümrük - Galatasaray
13. hafta
Galatasaray - Beşiktaş
14. hafta
Başakşehir - Galatasaray
15. hafta
Galatasaray - İstanbulspor
16. hafta
Sivasspor - Galatasaray
17. hafta
Galatasaray - Ankaragücü
18. hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
19. hafta
Galatasaray - Hatayspor
2022-23 sezonunda Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak?
Uzun senelerdir ikinci yarıdaki Galatasaray - Beşiktaş derbileri Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanıyordu.
Bu sezon ise iki dev rakibin karşılaşmaları şu şekilde:
2022-23 sezonunda Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ilk derbi karşılaşması 13. hafta Galatasaray'ın ev sahipliğinde Nef Stadyumu'nda oynanacak. İkinci karşılaşma 32. hafta Beşiktaş ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanacak.
2022-23 sezonunda Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?
Süper Lig'in en önemli karşılaşmalarından olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bu sezon devreler bitmek üzereyken oynanacak.
Tüm futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmaların takvimi şu şekilde:
İki büyük kulüp arasındaki ilk karşılaşma 18. haftada Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
2022-23 sezonunun ikinci yarısındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 37. hafta Galatasaray'ın ev sahipliğinde Nef Stadyumu'nda oynanacak.
2022-23 sezonunda Galatasaray - Trabzonspor derbisi ne zaman oynanacak?
Süper Lig'de 2022-23 sezonunun ilk derbisi Galatasaray ile son şampiyon Trabzonspor arasında oynanacak.
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki ilk karşılaşma 4. hafta Trabzonspor'un ev sahipliğinde Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.
2022-23 sezonunun ikinci Galatasaray - Trabzonspor derbisi ise 23. haftada Galatasaray'ın ev sahipliğinde Nef Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray’ın 2022-23 sezonu öncesi fikstürü ve sonuçları
Yeni sezonda bir önceki sezonun kötü gidişatının bir an önce düzelmesini amaçlayan yönetim ve teknik ekip, takviyelerle birlikte sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
7 Temmuz’da Avusturya'nın Graz kentinde Bad Waltersdorf bölgesinde kamp yapacak olan sarı-kırmızılıların belli olan hazırlık karşılaşmaları şu şekilde:
Tarih
Saat
Maç
Yer
9.07.2022
20.30
Galatasaray - Sturm Graz
Merkur Arena
13.07.2022
20.00
Galatasaray - MOL Fehervar
Profertil Arena Hartberg
16.07.2022
20.00
Galatasaray - Sigma Olomouc
Profertil Arena Hartberg
19.07.2022
19.00
Galatasaray - Pardubice
Sportzentrum Graz-Weinzödl