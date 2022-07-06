Galatasaray 2022-23 fikstürü: Süper Lig programı, önemli tarihler, detaylar

Aslan, sezonu Antalyaspor karşılaşması ile açacak.

Süper Lig'de 2022-23 sezonunun fikstürü belli oldu. Yeni sezona deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşarak başlayacak olan Galatasaray, 9. ve 28. haftaları BAY geçecek.

Sarı kırmızılılar, ligi deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçıyla tamamlayacak.

Süper Lig 2022-23 sezonu 5 Ağustos tarihinde başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Geçtiğimiz sezon ligi 14. sırada tamamlayarak yeni sezonda şampiyonluğu tek hedef olarak gören Galatasaray, sezon öncesinde eski futbolcusu ve deneyimli teknik adam Okan Buruk'la anlaşmıştı.

Okan Buruk'la yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda hedef eksik bölgelere takviyeler gerçekleştirerek geçen sezonki oyun eksikliklerini kapatmak.

GOAL Türkiye olarak Galatasaray'ın 2022-23 Süper Lig programını, önemli tarihleri ve detayları

hazırladık.

Galatasaray'ın 2022-23 fikstürü

1. hafta Antalyaspor - Galatasaray 2. hafta Galatasaray - Giresunspor 3. hafta Ümraniyespor - Galatasaray 4. hafta Trabzonspor - Galatasaray 5. hafta Galatasaray - Gaziantep FK 6. hafta Kasımpaşa - Galatasaray 7. hafta Galatasaray - Konyaspor 8. hafta Adana Demirspor - Galatasaray 9. hafta BAY 10. hafta Kayserispor - Galatasaray 11. hafta Galatasaray - Alanyaspor 12. hafta Fatih Karagümrük - Galatasaray 13. hafta Galatasaray - Beşiktaş 14. hafta Başakşehir - Galatasaray 15. hafta Galatasaray - İstanbulspor 16. hafta Sivasspor - Galatasaray 17. hafta Galatasaray - Ankaragücü 18. hafta Fenerbahçe - Galatasaray 19. hafta Galatasaray - Hatayspor

2022-23 sezonunda Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak?

Uzun senelerdir ikinci yarıdaki Galatasaray - Beşiktaş derbileri Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanıyordu.

Bu sezon ise iki dev rakibin karşılaşmaları şu şekilde:

2022-23 sezonunda Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ilk derbi karşılaşması 13. hafta Galatasaray'ın ev sahipliğinde Nef Stadyumu'nda oynanacak. İkinci karşılaşma 32. hafta Beşiktaş ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanacak.

2022-23 sezonunda Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'in en önemli karşılaşmalarından olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bu sezon devreler bitmek üzereyken oynanacak.

Tüm futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmaların takvimi şu şekilde:

İki büyük kulüp arasındaki ilk karşılaşma 18. haftada Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

2022-23 sezonunun ikinci yarısındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 37. hafta Galatasaray'ın ev sahipliğinde Nef Stadyumu'nda oynanacak.

2022-23 sezonunda Galatasaray - Trabzonspor derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de 2022-23 sezonunun ilk derbisi Galatasaray ile son şampiyon Trabzonspor arasında oynanacak.

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki ilk karşılaşma 4. hafta Trabzonspor'un ev sahipliğinde Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

2022-23 sezonunun ikinci Galatasaray - Trabzonspor derbisi ise 23. haftada Galatasaray'ın ev sahipliğinde Nef Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray’ın 2022-23 sezonu öncesi fikstürü ve sonuçları

Yeni sezonda bir önceki sezonun kötü gidişatının bir an önce düzelmesini amaçlayan yönetim ve teknik ekip, takviyelerle birlikte sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

7 Temmuz’da Avusturya'nın Graz kentinde Bad Waltersdorf bölgesinde kamp yapacak olan sarı-kırmızılıların belli olan hazırlık karşılaşmaları şu şekilde:

Tarih Saat Maç Yer 9.07.2022 20.30 Galatasaray - Sturm Graz Merkur Arena 13.07.2022 20.00 Galatasaray - MOL Fehervar Profertil Arena Hartberg 16.07.2022 20.00 Galatasaray - Sigma Olomouc Profertil Arena Hartberg 19.07.2022 19.00 Galatasaray - Pardubice Sportzentrum Graz-Weinzödl

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Son maçın ardından Türkiye’ye dönecek olan sarı-kırmızılılar, 26 Temmuz’da başlayacak ikinci kampın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

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