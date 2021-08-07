Galatasaray 2021-22 sezon değerlendirmesi: Galatasaray, ne kadar değişebilecek?

Fatih Terim, yeni bir yapılanma ile bir dönüşümü vurguluyor ve taraftardan zaman istiyor.

YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Geçtiğimz sezon şampiyonluk umudunu son haftaya kadar taşıyan Galatasaray, sezon içerisinde inişli çıkışlı ve istikrarsız bir performans sergilemişti.

Kadro istikrarsızlığı, oyun kalitesindeki yetersizlik, sakatlıklar, TT Arena'daki kötü zemin, Younnes Belhanda krizi, fiziksel problemler ve daha birçok parametre şampiyonluğa engel oldu.

Fatih Terim, Galatasaray camiasından, durumu toparlamak ve kupaları geri getirmek için üç sene istedi. Değişim, dönüşüm sürecinde olduklarını da vurguladı.

Bakalım bu üç senenin ilk sezonunda Galatasaray'ı neler bekliyor.

Kadro ve transferler

Süper Lig'de transferler hiçbir zaman çabuk bir şekilde halledilemedi. Buna bir de pandemiye bağlı ekonomik kriz eklenince, bu süreç oldukça uzadı.

Zira Galatasaray da bazı transferlerini PSV Eindhoven mağlubiyetlerinden sonra açıkladı. Klişe ve gerçeklik. Bu, böyle.

Aslan, yabancı sınırı kuralının değişmesiyle birlikte doğal olarak yerli pazarına, geçtiğimiz senelere oranla biraz daha fazla yöneldi.

Göztepe'nin savaşçı stoperi Alpaslan Öztürk, Kasımpaşa'nın dinamik orta sahası Aytaç Kara ve Aytemiz Alanyaspor'un kadife ayağı Berkan Kutlu, ilk etapta dikkat çeken yerli transferler oldu.

Bunun yanında Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz da gelecek vadeden bir oyuncu olarak kadroya katıldı, hatta PSV Eindhoven ile oynanan rövanş maçına ilk 11'de başladı.

Yabancı oyuncu olarak ise Crystal Palace'ın sol beki Patrick Van Aanholt, Romanya'nın Craiova takımından orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, Rennes'ten sağ bek Sacha Boey transferleri yapıldı.

1-1 berabere biten St. Johnstone maçında Mostafa Mohamed'in etkisiz oyunu, Fatih Terim'i bir santrfor arayışına itecek gibi duruyor. Bunun yanında tecrübeli hocanın Rachid Ghezzal'ı da istediği biliniyor.

Galatasaray'ın muhtemel kadrosu

6 Ağustos itibarıyla, gündemde olan isimler henüz kadroya katılmamışken Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'inin şu şekilde olabileceğini söyleyebiliriz:

Fatih Terim'in oyun planı

'İmparator' son yıllarda genelde bekleri çizgiye bastıran ve oyunu bu şekilde genişleten oyun planları üzerinde durdu. Fakat son iki sezonda istediği başarı gelmediği için şu anda farklı oyun organizasyonlarına ihtiyaç duyuyor.

Geçtiğimiz sezon derinde bir oyun kurucu eksikliği yaşayan Galatasaray, Cicaldau'nun pas kalitesi ile bu sorunu giderebilir. Rumen orta saha aynı zamanda hareketli ve sık sık ceza sahası içi koşusu yapan bir isim.

Bundan dolayı Cicaldau'nun hem oyun kurulumunda hem de ceza sahası içinde etkinliğini izleyeceğiz.

Bunun yanında St. Johnstone maçında görüldü ki Berkan Kutlu da derine gelip oyun kurulumuna ciddi katkı sağlayacak ve Cicaldau'nun yükünü hafifletip, onu daha çok rakip ceza sahası içine sokabilecek.

Bu iki transfer, Galatasaray'ın geçen sezon oyun kurulumu konusunda yaşadığı sıkıntıyı çözecek gibi duruyor.

Babel'in içe kat edip Patrick van Aanholt'a açacağı alanlar da oldukça kıymetli. Sağ kenara bakacak olursak, Kerem sürekli hareketli ve ceza sahası içine koşu atan bir oyuncu.

Boey'in çizgiyi kullanmak yerine merkeze doğru kat etmeyi sevdiğini biliyoruz. Bu yüzden orada Kerem'in daha geniş alanda oynama ihtimali olabilir.

Kadro derinliği

Her ne kadar sezona formsuz giriyor olsa da Fernando Muslera'yı kesebilmek hiç kolay değil. Zaten Terim, St. Johnstone maçının ardından bunun sinyalini verdi.

Fakat Muslera'nın formsuzluğu ve bireysel hataları uzun sürerse, o halde yedek kulübesinde daha iyi bir kaleci lazım olabilir.

Sağ bekte Yedlin ve Boey yeterli görünüyor. Stoper tandeminde ise Luyindama ve Marcao'yu yedekleyecek isim Alpaslan Öztürk. Belki bir yedek stoper transferine ihtiyaç olabilir.

Sol bekte Patrick van Aanholt, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir mevcut ve problem görünmüyor.

6 numara olarak Aytaç Kara ve Taylan Antalyalı dönüşümlü oynayabilir fakat Terim'in bu sezon, yukarıdaki muhtemel 11'de olduğu gibi 6 numaradan ziyade üç merkez orta saha kullanma ihtimali daha yüksek. Zaten Gedson Fernandes'in transfer edilmek istenmesinin sebebi de bu.

Yine de Gedson gelmese bile Taylan'ı da bir 6 numaradan ziyade sağ içte görebiliriz.

Emre Kılınç, Emre Akbaba gibi kaliteli ayaklar da orta saha rotasyonunda Terim'in elini rahatlatacak cinsten oyuncular.

Sol kenarda Babel'in yedeği, her ne kadar geldiğinden bu yana formunu yakalayamamış olsa da Arda Turan olur.

Sağ kenarda Sekidika da Kerem'in yokluğunda formayı giyecektir. Tabii Sekidika'nın daha çok geçiş oyununa uygun bir oyuncu olduğunu unutmamak gerek.

Bir sürpriz olur da Sofiane Feghouli takımda kalırsa, sağ kenarda rotasyona dahil olacaktır.

Santrfor konusunda ise durum muamma. Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınıp alınmayacağı henüz kesin değil. Radamel Falcao'nun ayrılması gündemde. Mbaye Diagne'nin de ayrılması muhtemel.

Galatasaray'ın sezon başlamadan önce onarması gereken ilk bölge burası. Yoksa ciddi sıkıntılar yaşayabilirler.

Beklentiler

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezondan daha iddialı olması için ilk olarak tempo problemini çözmesi gerekecek. PSV maçlarında bunu göremedik fakat St. Johnstone karşılaşmasında Aslan'ın direkt oyunu ve topu çevirme hızı hiç fena değildi.

Ama İskoç ekibi tabii ki bir ölçü olamaz.

Eğer 16 Ağustos'a kada santrfor problemi çözülmese, Giresunspor maçından önce Nevizade'de bir şeyler yiyip içen Galatasaraylı taraftarlar, kafalarındaki, "Kim gol atacak?" soruları ile cebelleşecektir.

Mostafa Mohamed'in formsuzluğunun sebepleri ne ise bunlar bir an önce giderilmeli, eğer Mısırlı golcü ile yola devam edilmeyecekse de kulüp, acilen nokta atışı bir santrfor transferi yapmalı.

Galatasaray'da, tıpkı diğer büyük kulüpler gibi beklenti her zaman zirvedir.

Fakat burada Gedson Fernandes'in alınıp alınmayacağı, santrfor probleminin çözüme kavuşup kavuşmayacağı, sezon içinde TT Arena'da zemin sorununun yaşanıp yaşanmayacağı ve Terim'in formunun yükseltip yükseltemeyeceği gibi birçok parametre mevcut.

St. Johnstone maçının ardından, "Değişeceğiz, değiştireceğiz" diyen Terim'in, bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini şu anda kimse bilemez.

Şu bir gerçek ki Galatasaray, Terim'in geçmişte elde ettiği başarıların getirdiği büyük bir kredinin yanında birçok belirsizlikle yeni sezona giriyor.