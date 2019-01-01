Galatasaray 2019 hazırlık maçı rehberi: Kimlerle oynayacak, maçlar ne zaman, hazırlık maçları hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'in 2018-19 sezonunu 69 puanla bitirerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sürdürülebilir başarı için çalışmalarına devam ediyor.
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Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, yerli ve yabancı oyuncu listesini hazırladı.
Yeni sezon öncesi sarı kırmızılı ekibin hazırlık dönemine dair tüm detaylar burada...
Galatasaray'ın kamp programı
Galatasaray'ın, Süper Lig'in 2019-20 sezonu öncesi nerede kamp yapacağı henüz netleşmedi.
Galatasaray'ın hazırlık maçı programı
Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın hazırlık maçı programı tam olarak netleşmedi.
Galatasaray'ın hazırlık maçları hangi kanalda?
Galatasaray'ın hazırlık maçlarının yayıncı kanalı henüz belli değil.