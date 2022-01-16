Galatasaray, yeni teknik direktörü Domenec Torrent’in Süper Lig’deki ilk maçında Hatayspor’un konuğu oldu.

İspanyol hoca, ilk maçında Hatayspor’a 4-2’lik skorla mağlup oldu ve Galatasaray kariyerine yenilgiyle başladı.

Sarı-Kırmızılı ekip bu mağlubiyetle 2011 yılından beri bir ilki gerçekleştirdi.

Hatayspor karşısında mücadeleye iyi başlayan taraf Sarı-Kırmızılı ekip olurken maçın ilk golü Emre Kılınç’ın ayağından geldi.

Hatayspor’un penaltıdan eşitliği sağlamasının ardından Kerem Aktürkoğlu müthiş bir frikik golüyle durumu 2-1’e getirdi.

Galatasaray 11 yıllık serisini bitirdi

Devre arasına 2-1 önde giren Galatasaray, Süper Lig’de 11 yıldır devam eden bir serisine de son noktayı koydu.

Galatasaray, Süper Lig'de Şubat 2011'den bu yana ilk kez devre arasına önde girdiği bir maçı kaybetti.

Sarı Kırmızılı takım en son 11 yıl önce devre arasına 1-0 önde girdiği İstanbul Başakşehir maçını, ikinci yarıda yediği gollerin ardından 3-1 kaybetmişti.

10 maçta 1 kez galip gelebildi

Hatay deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, Süper Lig’deki kötü gidişatını sürdürdü. Sarı-Kırmızılı takım son 10 maçında sadece 1 kez galip gelebildi.

Efsane hocası Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray’ın üzerinde son günlerde büyük bir baskı vardı.

Önümüzdeki hafta, sahasında Kasımpaşayı ağırlayacak olan Galatasaray ile düşme hattından kurtulma mücadelesi veren rakibi arasında 6 puan fark var.

Sarı kırmızılı takım 27 puanla Süper Lig’in 13. sırasında yer alırken Kasımpaşa 21 puanla ligin 17. basamağında bulunuyor.

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