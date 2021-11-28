Galatasaray, 2010-11 sezonundan sonraki en kötü performansını gösteriyor
Süper Lig'de sallantılı bir performans gösteren Galatasaray, 14. haftada Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu.
Bu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle dönen sarı-kırmızılı ekip, ilk 14 haftada 22 puan toplayabildi ve üç puanlı sistemdeki en kötü performanslarından birini gerçekleştirdi.
2010-11'den sonraki en kötü performans
Opta verilerine göre ilk 14 haftada 22 puan toplayan Galatasaray, üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonunda bu yana en kötü ikinci sezonunu geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2010-11 sezonunda ise ilk 14 haftayı 17 puanla tamamlamıştı.
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Yine Opta verilerine göre Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig'de Ekim 2019'dan (Gençlerbirliği karşılaşması) bu yana ilk kez bir deplasman maçından golsüz eşitlikle ayrıldı.
Galatasaray'ı neler bekliyor?
Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 14 puan arkasında sekizinci sırada yer alan Galatasaray, sıradaki maçını 4 Aralık tarihinde Altay ile oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi grubundan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı ekip, liderlik mücadelesi için 9 Aralık'ta Lazio deplasmanına konuk olacak. Galatasaray bunun ardından 13 Aralık'ta Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.