Süper Lig'de sallantılı bir performans gösteren Galatasaray, 14. haftada Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu.

Bu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle dönen sarı-kırmızılı ekip, ilk 14 haftada 22 puan toplayabildi ve üç puanlı sistemdeki en kötü performanslarından birini gerçekleştirdi.

2010-11'den sonraki en kötü performans

Opta verilerine göre ilk 14 haftada 22 puan toplayan Galatasaray, üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonunda bu yana en kötü ikinci sezonunu geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2010-11 sezonunda ise ilk 14 haftayı 17 puanla tamamlamıştı.

Yine Opta verilerine göre Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig'de Ekim 2019'dan (Gençlerbirliği karşılaşması) bu yana ilk kez bir deplasman maçından golsüz eşitlikle ayrıldı.

22 - Galatasaray, Süper Lig'in üç puanlı sisteme geçtiği 1987/88'den bu yana 14'üncü maçlar itibarıyla 2010/11'in (17) ardından en az puan topladığı sezonu geçiriyor (22). Tutuk. — OptaCan (@OptaCan) November 28, 2021

Galatasaray'ı neler bekliyor?

Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 14 puan arkasında sekizinci sırada yer alan Galatasaray, sıradaki maçını 4 Aralık tarihinde Altay ile oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi grubundan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı ekip, liderlik mücadelesi için 9 Aralık'ta Lazio deplasmanına konuk olacak. Galatasaray bunun ardından 13 Aralık'ta Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.