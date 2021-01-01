Galatasaray 2-1 Kasımpaşa | Galatasaray son dakika penaltısıyla yeniden lider

Galatasaray, Kasımpaşa maçına golle başladı, golle bitirdi. Fakat kalan sürede ecel terleri döktü. Mohamed'in penaltı golü lidere üç puan getirdi.

Süper Lig 'in 25. haftasında Galatasaray , TT Arena'da Kasımpaşa 'yı konuk etti.

Yoğun kar yağışı altında ve bozuk zemin üstünde oynanan maça Galatasaray hızlı başladı. İlk 10 dakikada rakip ataklara dur diyen kaleci Ertuğrul Taşkıran, 9. dakikada Mohamed'in kafasını da çeldi ama dönen topu genç yıldız Kerem tamamladı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Ertuğrul, maçın ilk 45 dakikasında sekiz kurtarış yaparken, Galatasaray bu gol dışında fileleri havalandıramadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

İlk yarıda rakip kaleye isabetli şut çekemeyen Kasımpaşa, ikinci yarının başında beraberlik golünü buldu. Kış transfer döneminde transfer edilen Isaac Thelin , 51. dakikada Fernando Muslera'yı avlayarak Süper Lig'deki gol sayısını dörde çıkardı.

Bu golden sonra skoru değiştirmekte zorlanan Galatasaray, puan kaybı tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Teknik direktör Fath Terim 71. dakikada üç oyuncu biden değiştirdi. Bu değişiklikler son anlarda sonuç verdi. Oyuna giren isimlerden biri olan Onyekuru, 89. dakikada ceza sahası içinde yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı Mostafa Mohamed gole çevirdi ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Penaltıyı aldım,sahayı temizledim,seninle sevindim...

Daha senin için ne yapabilirim

Mostafa abiii,çayını iç ve keyfine bak....☕️😂😂💛❤️ pic.twitter.com/YSbnwLH3RZ — Henry Onyekuru (@henryconyekuru) February 14, 2021

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray 51 puana ulaşarak Fenerbahçe'ye bıraktığı liderliği geri aldı. Sarı-kırmızılı takım önümüzdeki hafta kupada elendiği Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Son dört maçını kazanamayan Kasımpaşa ise Karagümrük ile derbi sınavına çıkacak.

Maçın önemli dakikaları

5. dakikada Marcao'un uzun gönderdiği pasta, Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Kerem'in altıpas önünde çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

8. dakikada orta sahada aldığı topla ilerleyen Emre Kılınç, ceza sahası yayı gerisinden şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, yerden sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

8. dakikada soldan kullanılan kornerde Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top yarı alanın ortalarındaki Etebo'da kaldı. Bu oyuncunun uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul bir kez daha topu kornere tokatladı.

Yine soldan kullanılan kornerde altıpas üzerinde yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul soluna gelen topa uzanarak son anda çelmeyi başardı. Ancak kale sahasına düşen topu takip eden Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

26. dakikada Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda Ertuğrul bir kez daha topu kornere gönderdi.

51. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Soldan Hajradinovic'in ortasında altıpas üzerinde kaleci Muslera boşa çıkarken kafa vuruşunu yapan Thelin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

81. dakikada Varga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

86. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Uzun oynanan topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Onyekuru, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. 89. dakikada penaltıda topun başına geçen Mustafa Muhammed, kaleci Ertuğrul ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-1.