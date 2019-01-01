Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak? (2019/20)

UEFA, 2019/20 sezonu öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak gelir dağılım sistemini resmen duyurdu...

'de 2018/19 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak 2019/20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanan , bu turnuvadan önemli bir gelir elde edecek.

UEFA'nın yeni sezon öncesi duyurduğu gelir dağılım sistemine göre sarı-kırmızılı kulüp turnuvaya katılım, performans, takım katsayısı ve yayın-pazarlama-piyasa kalemleri üzerinden farklı gelirler elde edecek.

Şampiyonlar Ligi'ne katılım gelirleri

Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek her 32 takım gibi turnuvaya "ayak bastı" parası olarak 15 milyon 250 bin euro'luk miktarı kasasına koyacak.

Performans gelirleri

UEFA, 2019/20 sezonunda grup aşamaları için her galibiyete 2 milyon 700 bin euro, her beraberliğe ise 900 bin euro performans ödülü verecek.

Grup aşamalarından sonraki elemeler için dağıtılacak perfromans ödülleri ise şöyle:

Son 16 turu: 9 milyon 500 bin euro

Çeyrek final: 10 milyon 500 bin euro

Yarı final: 12 milyon euro

Final: 15 milyon euro

Şampiyon: +4 milyon euro

Takım katsayısı gelirleri*

Ödül dağıtımında geçen sezon başında yapılan değişikliğe göre havuz gelirlerinin dağıtımı yarı yarıya azaltılmış ve takımların son 10 yıldaki performanslarına göre ödül dağıtımı devreye sokulmuştu.

Yeni sisteme göre 32 takım, son 10 yıldaki puanlarına göre sıralanacak ve her takım klasmandaki yerine göre havuzdan pay alacak. Bu çerçevede en sondaki takıma 1 pay, sondan ikinci takıma 2 pay, sondan üçüncü takıma 3 pay şeklinde ilk sıraya kadar bu metot uygulanacak ve zirvedeki takım 32 pay alacak.

Her pay ise 1 milyon 108 bin euro'ya tekabül edecek.

*Takım katsayısı sıralamalarına göre geçen sezon 26. sırada yer alan Galatasaray, 2018/19 sezonu için bu kalemden 7 milyon 756 bin euro'luk bir gelir elde etmişti.

Yayın gelirleri

Yayın gelirleri ise henüz netlik kazanmış değil. Geçen sezon 'nin yayın havuzundaki payı yaklaşık 8 milyon 500 bin euro olmuştu.

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Medipol , Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına kalırsa bu miktar, iki katılımcı takım arasında ikiye bölünerek pay edilecek.

Eğer Medipol Başakşehir grup aşamalarına kalamazsa bu miktarın %10'unu kasasına koyacak, %90'lık kısmı ise Galatasaray'ın kasasına girecek.