Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler
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Süper Lig'de 2019-20 sezonunu altıncı sırada tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray hangi oyuncuları transfer etti?
|OYUNCU
|ESKİ TAKMI
|BONSERVİS
|Arda Turan
|Barcelona
|Bedelsiz
|Emre Kılınç
|Sivasspor
|Bedelsiz
|Omar Elabdellaoui
|Olympiakos
|Bedelsiz
|Oğulcan Çağlayan
|Rizespor
|Bedelsiz
|Valentine Ozornwafor
|Almería
|Kiradan döndü
|Mbaye Diagne
|Club Brugge
|Kiradan döndü
|Ryan Babel
|Ajax
|Kiradan döndü
Galatasaray'dan hangi oyuncular ayrıldı?
|OYUNCU
|BONSERVİS
|Maicon
|1.43 milyon euro
|Mariano
|Serbest
|Yuto Nagatomo
|Serbest
|Selçuk İnan
|Emekli oldu
|Mario Lemina
|Kiralıktan geri döndü
|Jean Michael Seri
|Kiralıktan geri döndü
|Florin Andone
|Kiralıktan geri döndü
|Henry Onyekuru
|Kiralıktan geri döndü