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Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler

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Emre Kilinc Galatasaray Transfer
www.galatasaray.org
Galatasaray 2020-2021 sezonu için hangi oyuncuları transfer etti? Hangi isimlerle ile yollar ayrıldı?

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu altıncı sırada tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray hangi oyuncuları transfer etti?

OYUNCU ESKİ TAKMI BONSERVİS
Arda Turan Barcelona Bedelsiz
Emre Kılınç Sivasspor Bedelsiz
Omar Elabdellaoui Olympiakos Bedelsiz
Oğulcan Çağlayan Rizespor Bedelsiz
Valentine Ozornwafor Almería Kiradan döndü
Mbaye Diagne Club Brugge Kiradan döndü
Ryan Babel Ajax Kiradan döndü

Galatasaray'dan hangi oyuncular ayrıldı?

OYUNCU BONSERVİS
Maicon 1.43 milyon euro
Mariano Serbest
Yuto Nagatomo Serbest
Selçuk İnan Emekli oldu
Mario Lemina Kiralıktan geri döndü
Jean Michael Seri Kiralıktan geri döndü
Florin Andone Kiralıktan geri döndü
Henry Onyekuru Kiralıktan geri döndü

 

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