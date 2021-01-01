Galatasararay Gedson Fernandes'i bir kez daha transfer etmek istiyor

Galatasaray devre arasında kiraladığı Portekizli yıldızı takımda tutmanın yollarını arıyor.

Kongre sürecindeki Galatasaray'da yeni yönetim ve gelecek sezon takımın başında olacak teknik direktör konuları belirsizliğini korusa da transfer çalışmaları hız kesmiyor. Devre arasında sezon sonuna dek kiraladığı Gedson Fernandes'i kiralık olarak takımda tutmanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılılar Benfica ile temasa geçti.

Tottenham'da Jose Mourinho tarafından şans bulamayınca İngiliz ekibinden ayrılan ve sezonun ikinci yarısında form tutması için Galatasaray'a kiralanan Gedson, gelir gelmez Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden olmayı başarmıştı.

Ligde 17 maçta şans bulan 22 yaşındaki oyuncu tamamında ilk 11'de olduğu maçlarda üç asist yapmıştı.

Kararı Jorge Jesus verecek

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden Record'da yer alan habere göre Galatasaray her ne kadar bu konuda istekli olsa da Gedson'u yeniden kiralık olarak gönderme kararı konusunda kararsız olan Benfica'da, bu konudaki son kararı oyuncunun sezon öncesi kampındaki form durumuna göre teknik direktör Jorge Jesus verecek.

Benfica'nın şampiyonlukla tamamladığı son sezon olan 2018-2019 sezonunda 22 lig maçında forma giyen genç oyuncu geçtiğimiz sezon Julian Weigl, Gabriel, Andreas Samaris, Pizzi, Chiquinho ve Adel Taarabt'tan oluşan geniş orta rotasyonuna dahil olamamıştı.

Gedson önceki gün yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendisine büyük bir tecrübe kattığını söylemişti.

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