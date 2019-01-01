Galatarasaylı Seri'nin hastalığı Chilblains nedir? Chilblains ne demek? Chilblains hastalığı belirtileri neler?

Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Jean Michael Seri'de olduğu öne sürülen chilblains hastalığı hakkında merak edilenler...

Fernando'yu 'ya satan , orta sahasındaki boşluğu Jean Michael Seri'yi satın alma opsiyonuyla kiralayarak doldurdu.

Ancak Seri'nin soğuk havayı sevmediğine dair demeçler vermesi, Fildişili oyuncunun hastalığı ile ilgili soru işaretleri yarattı.

Peki, Jean Micheal Seri'de olduğu iddia edilen Chilblains hastalığı nedir?

Chilblains hastalığı nedir?

Deri ısısı 25 dereceye düştüğünde doku metabolizması yavaşlıyor. Oksijen yetersizliği o bölgelerde mor renkte görünüm ortaya çıkarıyor. Donma deri sıcaklığının – 10'a kadar düşmesi sonucu oluşuyor.

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Gerçek donma noktasına erişmeyen soğuklarda ise cilt yanıklarına benzer şekilde ödem ve baloncuklar meydana geliyor. Isı kaybı daha da sürerse donma noktasına gelinirse donuk oluşuyor.

El, ayak, burun gibi donan bölgelerde önce kızarma başlıyor ve ağrı gelişiyor. Donan bölge sertleşiyor ve son aşamaya gelindiğinde ise his kaybı oluşuyor.

Soğuk cildimize nasıl zarar verir?

Derimiz, vücudumuzun dış etkenlere en çok maruz kalan organıdır. Soğuğa maruz kalma deriyi 3 farklı mekanizma ile hasarlandırır;