Galatasaray'a İtalya'dan fırsat transferi

Sarı kırmızılılar Serie A'da küme düşen Empoli'nin gençleri Ismael Bennacer ve Hamed Junior Traore'yi transfer listesine aldı.

Takımı gençleştirmek isteyen 'a transfer piyasasındaki fırsatları da değerlendiriyor.

Sabah Gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre; sarı kırmızılılar gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olan 'nin futbolcuları 21 yaşındaki Ismael Bennacer ve 19 yaşındaki Hamed Junior Traore'ye talip oldu.

Cimbom, bu iki oyuncudan birisini kadrosuna katıp hem yaşlanan orta sahayı (Fernando, Donk, Selçuk) gençleştirmeyi hem de Ndiaye'den oluşan boşluğu doldurmayı amaçlıyor. FFP engeli nedeniyle Galatasaray bu transferi kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonu ile gerçekleştirmeyi planlıyor.

Yönetimin, piyasa değerleri 10'ar milyon Euro civarında olan Bennacer ve Traore'nin opsiyonunu makul bir seviyeye çekmek için çabaladığı gelen bilgiler arasında.