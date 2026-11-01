Premier Lig'in dokuzuncu haftası kapsamında bu akşam Anfield'da oynanan Liverpool-Arsenal karşılaşmasında tartışmalı bir hakem pozisyonu yaşandı. Hollandalı forvet Cody Gakpo'nun ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından Liverpool oyuncuları penaltı talep etti; bu pozisyon yorumcular arasında görüş ayrılığına yol açtı.

Pozisyonun detayları 29. dakikaya dayanıyor. Arsenal oyuncusu Christos Tzolis, ellerini Gakpo'nun uyluklarına koydu ve Hollandalı forvet yere düştü. Liverpool oyuncuları penaltı verilmesi için ısrar etti. Bu bilgiler "Sky Sports" ağının aktardıklarına dayanıyor.

Ancak hakem Andy Madley, Liverpool oyuncularının itirazlarına kulak asmadı ve herhangi bir ihlal vermeden oyunun devam etmesine karar verdi. Ardından video yardımcı hakem teknolojisi (VAR) pozisyonu incelemek için devreye girdi ve inceleme, hakemin kararının onaylanmasıyla sonuçlandı; ev sahibi takım lehine penaltı verilmedi.

Sky Sports ağının Anfield'daki muhabiri Laura Hunter, pozisyonla ilgili şu yorumu yaptı: "Tzolis'in hareketi biraz saftı, kendini yanlış bir duruma soktu. Onu kurtaran tek şey, Gakpo'nun Tzolis tarafından çekilsin ya da çekilmesin, defans oyuncularının arkasındaki topa ulaşamayacak olmasıydı."

Sky Sports ağının yorumcusu Gary Neville ise Arsenal oyuncusunun müdahalesinin düşüncesizce olduğunu, ancak penaltıyı gerektirmediğini belirterek şunları söyledi: "Tzolis'in hareketi dikkatsizceydi, ama Gakpo'nun topa ulaşabileceğini sanmıyorum; defans oyuncusu ona göre açıkça öndeydi. Bunun bir ihlal gerektirdiğini düşünmüyorum, zira Gakpo topa yetişemeyeceğini biliyordu ve bu yüzden yere düşmeye karar verdi."

Böylece pozisyon, sahada yarattığı tartışmaya ve Tzolis'in müdahalesinin Gakpo'nun yere düşmesindeki etkisine dair görüş ayrılıklarına rağmen, Liverpool lehine penaltı verilmeden geçildi.