"Gakpo, Summerville ve Malen, Gyökeres ve Isak'tan geri kalmıyorlar"

Hollanda milli takımı, 20 Haziran’da Dünya Kupası’ndaki ikinci grup maçını oynayacak. Rakip İsveç, Pazartesi günü Tunus’u 5-1 mağlup ederek F Grubu’na muhteşem bir başlangıç yaptı ve bu başarısını büyük ölçüde yıldız forvetleri Viktor Gyökeres ve Alexander Isak’a borçluydu. “Building Bridges” adlı podcast’in sunucusu Gianni Zuiverloon’a göre, Oranje’nin forvetleri bu Premier Lig yıldızlarından geri kalmıyor.

Hollanda milli takımı Japonya’yı yenemese de (2-2), İsveç ise olağanüstü bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Graham Potter, Isak ve Gyökeres’i ikili forvet hattında oynatmayı tercih etti ve bu kararından kesinlikle pişman olmadı.

Liverpool’un forveti Isak bir gol attı ve iki asist yaptı; Arsenal’in forveti Gyökeres ise bir gol attı ve bir asist kaydetti. Böylece, birçok kişiye göre Oranje’nin sahip olmadığı uluslararası üst düzey forvet statüsünü bir kez daha kanıtladılar.

"Bence Oranje’deki oyuncular da belki de aynı derecede kaliteli. Forvet hattında, evet," diyor eski Feyenoordlu Zuiverloon, sunucu Bas van Veenendaal ile yaptığı sohbette. "Ancak onları sahaya doğru görevle çıkarmak gerekiyor."

"İsveç'teki talimat ise şudur: 'Eğlenin. Keyfinize bakın ve işinizi yapın.' Ve bence bunu Hollanda milli takımında da yaparsanız... Gakpo, Summerville ve Malen'in İsveç'teki diğer oyunculardan geri kaldığını düşünmüyorum."

"Sadece sahaya çıktıkları zihniyet farklı. Bence Memphis hâlâ çok iyi bir forvet ve Malen de formunun zirvesinde. Sadece onu doğru şekilde kullanmak gerekiyor."

"Bir de Brobbey var, onu kesinlikle unutmamalıyız. Başka türden oyuncular, öyle diyelim. Ama bence onlar da geri kalmıyorlar," dedi Zuiverloon.

Bu arada, Hollanda milli takımı Yasin Ayari konusunda da uyarıldı. Brighton & Hove Albion’un orta saha oyuncusu da harika bir maç çıkardı ve memleketi Tunus’a karşı iki güzel uzak mesafeli gol attı.