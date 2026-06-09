Gakpo oldukça üzgün: "Hollanda milli takımı için büyük bir kayıp"

Cody Gakpo, Hollanda milli takımının Dünya Kupası'nda hücum açısından çok daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Ayrıca Oranje'nin sol kanat oyuncusu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkan Jurriën Timber'in yokluğuna da değindi.

Liverpool'un forveti, De Telegraaf'a verdiği röportajda Hollanda'nın "kale önünde daha keskin olması gerektiğini" belirtti. "Bunu daha iyi yapmalıyız. Son paslarda pek şanslı değildik, son kararlar da daha iyi olabilirdi. Bu, üzerinde çalışmamız gereken bir konu," dedi Gakpo, Özbekistan'a karşı zorlu 2-1 galibiyetin ertesi günü.

İki penaltı golü atan ve milli takımda 21 gole ulaşan Gakpo, diğer yandan Pazartesi günü New York'ta oynanan hazırlık maçında olumlu yönler de gördü. "Bence çok fazla pozisyon yaratıyoruz, bu yüzden sadece fırsatları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor."

Oranje'nin kanat forveti, Pazartesi günü yakın arkadaşı Timber'ın futbolu kesin olarak bıraktığı haberiyle karşı karşıya kaldı. "Elbette herkes onun niteliklerini biliyor. Takım için önemli bir oyuncu, bu yüzden bu büyük bir kayıp. Ama sonuçta bence şu anda kariyeri için en iyisini yapıyor."

Gakpo şöyle devam etti: "Maalesef şu anda bu seçimi yapmak zorunda kaldı, ancak kariyerinde önünde hâlâ pek çok güzel an var. Sonuçta kişisel olarak, şu anda işlerin bu şekilde gitmesinin Tanrı'nın planı olduğunu düşünüyorum ve onun bununla başa çıkacak kadar zihinsel olarak güçlü olduğunu düşünüyorum."

Gakpo'nun odak noktası şu anda tamamen Pazar günü Japonya ile oynanacak grup maçı. Gol sayısında Marco van Basten ve Dirk Kuijt'i (24) hedefliyor. Rafael van der Vaart milli takımda 25 gol attı.