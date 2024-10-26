Gabriel Sara'nın Galatasaray'ı sırtlamasının ardında Zidane'nın gelişi yatıyor!

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu son dönemdeki performansıyla göz dolduruyor.

Galatasaray’ın uzun süredir orta sahada Lucas Torreira’nın yanına ideal partneri bulma arayışları, bu sezon Gabriel Sara ile sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö ve Tanguy Ndombele denemelerinden sonra nihayet aradığı uyumu Brezilyalı futbolcu Sara’da buldu. 8 numara pozisyonundaki boşluğu kalıcı bir şekilde dolduran Sara, gol ve asist katkılarıyla takıma büyük katkı sağlıyor. Sambacı, Sabah'ta yer alan habere göre performansındaki yükselişi ise birlikte büyüdüğü köpeği Zidane’a borçlu olduğunu ifade ediyor.

Galatasaray’a transfer olduktan sonra birkaç hafta içinde İngiltere’den çok sevdiği köpeği Zidane’ı Türkiye’ye getiren Sara, bu süreçte kulüp yönetiminden de destek aldı. Yönetimin özel uçak ayarlayarak süreci hızlandırmasıyla birlikte köpeğine kavuşan Sara, bu dönemde performansını daha da artırdı.

Brezilyalı futbolcu, Rizespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Elfsborg maçlarında 2 gol ve 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. 2006 Dünya Kupası’nda Zinedine Zidane’a hayran kalan ve köpeğine onun ismini veren Sara, Zekeriyaköy’deki villasında köpeğiyle yaşamını sürdürüyor.

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Veda turnuvasında hayran bıraktı

Fransız efsane söz konusu turnuvada ülkesini finale kadar taşıyan çok özel bir performansa imza atmıştı. Fransa'nın İtalya ile oynadığı Dünya Kupası finalinde Marco Materazzi'ye kafa atarak kırmızı kartla oyun dışında kalan ve futbol yaşantısını bu turnuvanın ardındna sonlandıran Zidane, sonrasında teknik direktörlüğe adım atmıştı.

Real Madrid'in başında olduğu dönemde üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı gösteren Fransız efsane, İspanyol devi ile iki kez de La Liga şampiyonluğu yaşamıştı.

Real Madrid'deki görevini Carlo Ancelotti'ye devrettikten sonra herhangi bir takımda görev yapmayan Zidane'nın adı dönemde Fransa Milli Takımı ve Manchester United gibi kulüplerle anılıyordu.