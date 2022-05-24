Manchester City'den Gabriel Jesus'u transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Arsenal, Napoli'nin santraforu Victor Osimhen'le de temasa geçti.

Şampiyonlar Ligi biletini Tottenham'a kaptıran Londra ekibi gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Mikel Arteta'nın tavsiyeleri doğrultusunda takımı bir üst seviyeye taşıyacak isimler için girişimlere başlandı.

Alexandre Lacazette ve Eddie Nketiah ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Arsenal transferde önceliği hücum hattına veriyor.

Osimhen'de son durum ne?

Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Arsenal'ın listesinde üst sıralarda yer alıyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Osimhen'in menajeri geçen hafta Londra'ya giderek Arsenal sportif direktörü Edu ile masaya oturdu.

Ancak Arsenal, Osimhen'in kulübü Napoli'yi ikna etmenin çok zor olacağının farkında.

Sıkı pazarlık yapmasıyla tanınan Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis'in Osimhen için yüklü bir bonservis talep etmesi bekleniyor. İtalyan ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu 2020'de Lille'den 68 milyon sterlin'e transfer etmişti.

Napoli'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması da Osimhen'i Serie A'dan koparmayı zorlaştıran bir diğer faktör.

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Gabriel Jesus'u bir an önce bitirmek istiyorlar

Brezilyalı oyuncunun temsilcileriyle Arsenal arasındaki görüşmeler birkaç haftadır devam ediyor.

25 yaşındaki oyuncunun menajeri transferi bir an önce çözüme kavuşturmak için Manchester City'yle orta yol arayışında.

Premier Lig şampiyonu City'yle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Jesus, Erling Haaland'ın takıma katılmasıyla rotasyonda iyice gerilere düşeceği için ayrılmak istiyor.

Bu sezon 41 maçta 13 gol atan Jesus, Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacak olmasına rağmen Arsenal'a gitmeye sıcak bakıyor.

Arsenal yönetimi ise Jesus için resmi teklif yapmadan önce oyuncu ile Manchester City arasındaki görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor.

Arsenal'ın listesinde başka kimler var?

Dominic Calvert-Lewin bu sezon yaşadığı sakatlıklara rağmen Arsenal çevrelerinde popüler isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Tammy Abraham da Topçular'ın radarındaki oyunculardan biri, fakat İngiliz golcüyü daha ilk sezonunu geçirdiği Roma'dan koparmak için ciddi bir bütçe ayırmak zorunda kalabilirler.

GOAL'ün kaynaklarından edindiği bilgiler; Arsenal'ın bir diğer Evertonlı Richarlison'un durumunu da yakından takip ettiği yönünde.

Arsenal transfer sezonunu Sao Paulo'dan 3 milyon sterline Marquinhos'u alarak açmıştı. Genç golcü geçen hafta Londra'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçti.