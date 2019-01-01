Gabriel Jesus: Az süre bulmak beni öfkelendiriyor

Manchester City'nin genç oyuncusu Gabriel Jesus, az forma şansı bulmasından dolayı öfkelendiğini belirtti.

Premier Lig ekiplerinden 'nin genç oyuncusu Gabriel Jesus takımdaki durumuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

ESPN'e konuşan Brezilyalı genç oyuncu, takımdaki forma mücadelesinin sorulması üzerine, "Sürekli oynamak ve forma şansı bulmak istiyorum. Bu yüzden forma bulamadığım dönemlerde çok öfkeleniyorum fakat iyi bir yoldayım.Bu durum beni daha çok çalışmaya ve daha çok antrenman yapmaya teşvik ediyor." açıklamalarında bulundu.

Forma giydiği anları değerlendirmeye devam eden genç oyuncu, "Oynadığım zamanlarda takıma elimden gelenin en iyisini vermeye çaılışıyorum. Bu her zaman hazır olmamı ve takımla bir arada olmamı sağlıyor. Oyuna ikinci yarı veya daha da geç girdiğim zamanlarda bile takıma yardım edeceğim için mutlu oluyorum. maçında da oyuna sonradan girdim ve az da olsa takımıma yardım ettiğim için çok mutlu oldum." dedi.

Brezilyalı genç oyuncu bu sezon Maviler ile çıktığı 43 resmi maçta 19 gol atıp 5 de asist yaptı.