Gabriel Jesus: Aguero artık genç değil, benim zamanım geldi

Sergio Aguero ile olan ilişkileri hakkında konuşan Manchester City'nin genç yıldızı Gabriel Jesus, kendi zamanının geldiğini düşünüyor.

'nin yıldız golcüsü Gabriel Jesus, takımın bir diğer yıldızı Sergio Aguero ile olan ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

The Sun'a konuşan Jesus; "Sergio artık benim gibi genç değil. Bence benim zamanım geldi." ifadelerini kullandı.

City'deki ilk günlerinde çok sık forma şansı bulduğunu söyleyen Brezilyalı yıldız; "Sonraki dönemlerde bazen ben bazen Aguero oynadı. Onun kulübün en golcü oyuncusu ve bir efsanesi olduğunu biliyorum. Onu hem oyuncu olarak hem de bir insan olarak seviyorum. " dedi.

Arjantinli takım arkadaşının oynadığı her maçta gol atabilecek yeteneğe ve tecrübeye sahip olduğunu dile getiren Gabriel Jesus, Aguero'nun forma şansı bulduğu maçlarda gol atmasını dilediğini ifade ederken sözlerine şöyle devam etti:

"Her maçta oynamak istiyorum ancak gerçekte böyle olmuyor. Birçok üst düzey oyuncuya sahibiz. Ben sahada olduğumda yaptığım işten keyif almaya çalışıyorum. Futbol oynamak ve kendimi geliştimek beni mutlu ediyor. Buna rağmen her zaman oynamayacağımı biliyorum. Menajerin kararına ve Sergio'ya saygı duyuyorum. Çünkü o bu kulübün bir efsanesi."

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Aralarındaki forma rebaketine rağmen Aguero ile oldukça iyi bir ilişkileri olduğunu söyleyen 22 yaşındaki genç yıldız, "Sergio bana çok yardımcı oldu. Sadece konuşarak değil, antrenman sahasında yaptıklarıyla da. Benim oynacağım maçlardan önce gelir ve hem maçla hem de rakip savunma ile ilgili fikirlerini söyler. Onunla çok iyi bir ilişkimiz var." şeklinde konuştu.

Palmeiras formasıyla yakaldığı çıkış sonrası 2016'nın ilk aylarında Manchester City'nin yolunu tutan Jesus, toplamda 55 gol ve 20 asistlik bir performans sergiledi.

2011 yılından bu yana City forması giyen Aguero ise Jesus'un takıma katıldığı Ocak 2016'dan bu yana 85 gol atıp 20 asist yapmayı başardı.