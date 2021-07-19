Gabriel Heinze'den oyuncularına su içme yasağı!

MLS takımlarından Atlanta United'dan kovulan Arjantinli teknik direktörün oyuncuların sağlığını tehlikeye attığı öne sürüldü.

Futbolculuğu döneminde Real Madrid ile La Liga, Manchester United ile Premier Lig, Marsilya ile Ligue 1 şampiyonluğu elde eden Arjantinli futbol adamı Gabriel Heinze ilginç bir iddia ile gündeme geldi.

Son olarak MLS takımlarından Atlanta United'da görev yapan 43 yaşındaki teknik direktörün kuralları tartışmalara neden oldu.

MLS'te görev yaptığı 13 maçta iki kez galibiyet sevinci yaşayan Heinze'nin oyuncuların maçlarda ve antrenmanlarda içtikleri su miktarına sınırlama getirdiği ve oyuncuların daha fazla su içme taleplerine olumsuz cevap verdiği öne sürüldü.

FOX Sports kulübün sağlık personelinin bu duruma müdahale etmek zorunda kaldığını belirtti.

MLS'e şikayet edildi

Takımında forma giyen vatandaşlarının form durumundan da memnun olmayan Heinze, oyuncuların önceden planlanan izin günlerini iptal ederken, izin günlerinde dahi telefonlarının açık olması zorunluluğunu getirdi.

Bu şekilde gerektiğinde oyuncularına anında ulaşan Heinze, performansından memnun olmadığı oyunculara fazla idman yaptırmayı tercih etti.

MLS Oyuncu Birliği'nin Heinze'nin bu kararları sonrasında Atlantalı oyuncular adına MLS'e şikayette bulunduğu kaydedilirken, kulüp başkanı Darren Eales ise görevine son verdiği eski teknik direktörüne sahip çıktı.

Heinze'nin büyük bir tutkuya sahip olduğunu belirten Eales, Arjantinli teknik adama teşekkür etti.

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