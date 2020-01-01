Gabriel Agbonlahor: Aston Villa küme düşerse, Grealish takımdan ayrılacak

Aston Villa'nın eski oyuncusu, Manchester United'ın Jack Grealish'i transfer etmek istediğini söyledi.

Karyierinde 13 sezon boyunca Aston Villa formasını giyen ve geçtiğimiz yıl aktif futbol hayatına son noktayı koyan Gabriel Agbonlahor, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Jack Grealish'in sezon sonunda 'a gidebileceğini belirtti.

Stadium Astro'ya konuşan Agbonlahor "Bu durum kulüp sahipleri için çok zor bir karar ama eğer Aston Villa para harcamaya devam etmek istiyorsa, bu satışı gerçekleştirmesi gerekiyor. Aston Villa, geçtiğimiz yaz birçok oyuncu kaybetti. Şu an için kulübün tek amacı ligde kalmak. Eğer Aston Villa yeniden bir alt lige düşerse, Grealish kesinlikle takımdan ayrılacaktır. Grealish'in takımda kaldığı bir senaryoda Aston Villa bir kez daha bu paraları harcayabilir mi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Aston Villa'nın kaptanı olan Jack Grealish'in takımdan ayrılmak istemediğini düşünen eski İngiliz milli futbolcu "Manchester United, ve için çok uygun bir oyuncu. Ancak Jack, Aston Villa gibi büyük bir tarihe sahip olan bir kulüpten ayrılmak istediğini düşünmüyorum. Eğer kulüp onun yanına doğru oyuncuları eklerse Grealish takımda kalacaktır" şeklinde konuştu.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 22 resmi maça çıkan Grealish, 8 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.